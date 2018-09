Giovanni Ciacci e Damiano Allotta si sposano | Malgioglio testimone di nozze

Giovanni Ciacci si sposa in primavera : Malgioglio sarà il testimone di nozze : Giovanni Ciacci, matrimonio in vista con il compagno Damiano: Malgioglio sarà il suo testimone di nozze Giovanni Ciacci, dopo aver reso nota la sua storia con il compagno Damiano (conosciuto qualche mese fa), pare sia già pronto a fare il grande passo. Lo stylist, inoltre, non solo ha già scelto quando sposarsi, ma avrebbe già individuato […] L'articolo Giovanni Ciacci si sposa in primavera: Malgioglio sarà il testimone di nozze proviene ...

Raimondo Todaro/ A Tale e Quale Show grazie a Giovanni Ciacci : “L'idea di fare il provino è stata sua” : Raimondo Todaro, dopo il successo come ballerino a Ballando con le stelle il professionista si sta togliendo molte soddisfazioni reinventandosi nel programma Tale e Quale Show.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 17:53:00 GMT)

«5 cose da sapere» di Giovanni Muciaccia : la cultura - semplice - alle 7 del mattino - : Dei miti dello spettacolo e dello sport, dei misteri del corpo umano e della scienza e dello spazio. Degli animali e dei segreti dell'arte. Quante cose ci sono che val la pena di sapere? Cinque! ...

Detto Fatto/ Anticipazioni : Bianca Guaccero in onda con Giovanni Ciacci e tanti tutorial : Detto Fatto, ecco le Anticipazioni settimanali del programma di Rai2: Bianca Guaccero in onda con Giovanni Ciacci e tanti tutorial, ospiti e tutte le novità.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 07:00:00 GMT)

Sereno Variabile : ‘Highlander’ Osvaldo Bevilacqua scalza Giovanni Muciaccia e torna ad essere l’unico conduttore : Osvaldo Bevilacqua In onda ininterrottamente dal novembre del 1978, Sereno Variabile è stata inserita, ormai da tempo, nel Guinness dei primati come la trasmissione di viaggi di maggiore durata al mondo in mano allo stesso conduttore. Sin dalla prima puntata il programma, infatti, è condotto dall’ideatore Osvaldo Bevilacqua. L’infaticabile e inossidabile conduttore, a partire da quest’oggi alle 18.05, tornerà su Rai2 per ...

Giovanni Muciaccia torna su Rai2 con 5 cose da sapere : tutti i dettagli : Alla presentazione dei palinsesti Rai, i vertici della tv pubblica avevano annunciato il ritorno di Giovanni Muciaccia e così è stato. Da domani, 11 settembre, lo storico conduttore, volto noto per i bambini, sarà una delle colonne portanti delle prime ore del mattino con 5 cose da sapere. L’appuntamento è fissato dal martedì al venerdì alle 7.00 con Giovanni Muciaccia che ci terrà compagnia raccontandoci 5 cose che vale la pena di sapere ...

Detto Fatto/ Anticipazioni - chi sono i nuovi tutor? Bianca Guaccero e Giovanni Ciacci presentano... : Questo pomeriggio alle 14.00 torna, su Rai2, Detto Fatto. Il programma cambia la conduzione: Bianca Guaccero terrà le rendini insieme a Giovanni Ciacci. Ecco tutti i nuovi tutor...(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 10:43:00 GMT)

Giovanni Ciacci prima di Detto Fatto fa una dedica a Caterina Balivo : Detto Fatto: Giovanni Ciacci fa gli auguri a Caterina Balivo Tra poche ore inizierà nel pomeriggio di Rai Uno la nuovissima trasmissione Vieni da me. Il programma verrà condotto da Caterina Balivo, la quale, dopo anni alla guida di Detto Fatto su Rai Due, è approdata sulla rete ammiraglia Rai. Una delle colonne portanti del programma della seconda rete nazionale è senza ombra di dubbio lo stilista Giovanni Ciacci, il quale ha anche una sua ...

Giovanni Ciacci / "A Detto Fatto sarò la soubrette e la spalla di Bianca Guaccero" : GIOVANNI CIACCI torna a Detto Fatto dopo l'addio di Caterina Balivo. Al suo fianco ci sarà Bianca Guaccero, un'altra sua cara amica: "sarò la sua spalla".(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 06:51:00 GMT)

Giovanni Ciacci a TvBlog : Caro Malgioglio - anche se tu non vuoi - io lunedì canterò : Lui è prontissimo lunedì per la prima puntata della nuova serie di Detto fatto ed esordirà in una nuova veste, quella del cantante. Si esibirà infatti cantando il pezzo di Cristiano Malgioglio "Tocalo tocalo" cantato all'epoca in prima battuta da Carmen Di Pietro. Le ultime dichiarazioni di Malgioglio sono state bellicose rispetto alla decisione di Ciacci di cantare questo brano, è stata pronunciata da Cristiano anche la parola "denuncia" ...

Cristiano Malgioglio furioso con Giovanni Ciacci : "Ti denuncio" : Tutta colpa di quella canzone che lo stylist ha promesso di cantare a Detto Fatto. Malgy non ci sta, ma Ciacci risponde a...

