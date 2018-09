Un pc Apple I del 1976 venduto all' asta a 375 mila dollari

Apple Watch : come funziona il rilevamento delle cadute : Durante il tradizionale keynote annuale di Apple dedicato ai nuovi iPhone è stata presentata anche la serie 4 di Apple Watch. Questa nuova gamma di accessori è stata studiata tutta intorno al monitoraggio della salute e fra le feature che spiccano maggiormente, oltre al sistema per eseguire un ECG, troviamo il rilevamento delle cadute. Di cosa si tratta Questa volta gli ingegneri Apple sono stati coinvolti in uno studio alquanto bizzarro, non ...

Apple sconvolge il mondo delle "serie tv" : niente sesso - violenza e persino politica : Ecco la prima mossa per sparigliare le carte in vista dell'ingresso nel mondo di Netflix. Come si sa, Apple sta per iscriversi alla grande corsa dei contenuti in streaming originali: film programmi televisivi, serie tv. Però, ed è la strategia, decide di farlo senza far ...

Secondo Huawei - il suo Kirin 980 sarà migliore dell'A12 Bionic di Apple - : Con il dual-NPU , Il chipset che verrà montato su Huawei Mate 20 Pro sarà il primo al mondo ad integrare due Neural Processing Unit , NPU , , per migliorare le prestazioni in ambito AI. Dal momento, ...

Apple Watch Series 4 - la prova è il tempo del cuore : ... il Watch è il dispositivo indossabile più diffuso, e Tim Cook dal palco ha dato una notizia in più: è anche l'orologio in assoluto più venduto nel mondo. Abbiamo provato il modello da 44 mm per una ...

Apple Watch Series 4 - la prova : è il tempo del cuore : Abbiamo provato la quarta generazione dell'orologio di Apple. Un "indossabile" tutto nuovo che apre ampi scenari per la Mela. Ecco com'è

Apple versa all'Irlanda 14 - 3 miliardi per applicare decisione dell'Antitrust Ue : Alla fine Apple ha dovuto pagare. E non proprio spiccioli. La casa di Cupertino ha completato il pagamento di 14,3 miliardi di euro (16,7 miliardi di dollari) di tasse arretrate al governo dell'Irlanda.Il versamento è la (dura) conseguenza della sentenza della Commissione europea secondo cui il gigante tecnologico avrebbe beneficiato di sgravi fiscali illegali nel paese.Il pagamento è arrivato nel secondo e nel terzo trimestre del 2018 in un ...

Gb - Femministe contro Apple : 'Gli iPhone sono troppo grandi per le mani delle donne' : Dato che la mano femminile media è più corta di un pollice in larghezza rispetto a quella maschile, le donne denunciano di aver bisogno di dispositivi più piccoli. La larghezza dello schermo dei nuovi ...

Apple - è iOS 12 la vera rivoluzione : la nuova versione del sistema operativo resuscita anche iPhone e iPad più datati : Oggi è il giorno di iOS 12. La nuova versione del sistema operativo Apple, pensato per iPhone e iPad, sarà rilasciata a partire dalle 19:00 ora italiana. A giovarne saranno soprattutto i modelli più datati che, grazie al lavoro di ottimizzazione delle risorse, torneranno a essere fluidi e scattanti come appena acquistati.-- iOS 12 potrà essere installato sotto forma di aggiornamento gratuito direttamente da iPhone e iPad. Come sempre in questi ...

Evento Apple del 12 Settembre 2018 : la grande innovazione è la sostenibilità - : Quale altra azienda tecnologica di queste dimensioni ha una visione così a tutto campo e sopratutto tali risultati da comunicare? La durata del prodotto e l'economia circolare esterna Jackson ha ...

Evento Apple del 12 Settembre 2018 : la vera innovazione è la sostenibilità - : Quale altra azienda tecnologica di queste dimensioni ha una visione così a tutto campo e sopratutto tali risultati da comunicare? La durata del prodotto e l'economia circolare esterna Jackson ha ...

Quale iPhone scegliere : guida ai modelli Apple : Apple è senza dubbio una delle aziende di maggior successo nel mondo mobile. Purtroppo i prodotti non sono economici, questo lo sapete bene, quindi se siete intenzionati ad acquistarne uno probabilmente vi starete chiedendo Quale iPhone scegliere. Rispetto al passato, quando il modello presentato era unico, la scelta era necessariamente unica. Adesso, con l’introduzione della variante Plus e la possibilità di reperire facilmente un modello ...

Apple aggiorna i costi per la sostituzione della batteria degli iPhone fuori garanzia : A seguito del battery-gate, un grande bacino di utenti con iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus e iPhone SE ha riscontrato un deterioramento delle prestazioni dei propri iDevice. Questo dopo l’aggiornamento ad iOS 10.2.1 poichè, con quest’ultimo aggiornamento, Apple introdusse un nuovo sistema per la gestione energetica durante i picchi di lavoro. Apple fu costretta a rilasciare questo update a seguito delle numerose ...

Android Auto è disponibile in più di 500 modelli - ma Apple CarPlay cresce più rapidamente : Lo scorso ottobre erano più di 400 i modelli su cui era possibile trovare Android Auto, tra gli equipaggiamenti di serie o a richiesta L'articolo Android Auto è disponibile in più di 500 modelli, ma Apple CarPlay cresce più rapidamente proviene da TuttoAndroid.

Apple lancia tre nuovi modelli di iPhone : Teleborsa, - Il mondo Apple è una novità continua. Lo conferma ancora una volta l'evento di ieri 12 settembre a Cupertino, in cui i l ceo Tim Cook ha presentato tre nuovi modelli di iPhone, insieme ...