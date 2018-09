Jeremy Corbyn chiede il voto se May fallisce su Brexit. "Se non è in grado - lasci spazio a chi può" : Pronto a governare e a portare il Regno Unito fuori dal caos. Si è presentato così Jeremy Corbyn, il leader laburista britannico, dinanzi ai delegati del suo partito a Liverpool. Accolto con una standing ovation dalla platea, il leader laburista ha chiesto elezioni anticipate se non si troverà accordo sulla Brexit, lanciando di fatto la sua corsa a Downing Street. Un'opzione, quella del voto, che Theresa May esclude, ...