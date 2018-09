: • News • #16enne violentata nel Varesotto - CyberNewsH24 : • News • #16enne violentata nel Varesotto - NotizieIN : 16enne violentata nel Varesotto - TelevideoRai101 : 16enne violentata nel Varesotto -

L'aggressione vicino a una stazione ferroviaria. Soccorsa da alcuni passanti, la sedicenne è stata accompagnata in ospedale, dopo la violenza l'aggressore sarebbe fuggito.Una ragazzina di 16 anni è stata abusata sessualmente da un uomo, che l'ha aggredita nei pressi di una stazione ferroviaria nel. La notizia è stata data da 'La Prealpina'. La giovanissima sarebbe stata sorpresa alle spalle mentre rientrava a casa,domenica pomeriggio."con me, ho unin", le avrebbe detto l'aggressore,obbligandola a seguirlo in un anfratto di un sottopasso. Lì l'ha costretta ad atti sessuali,ed è fuggito Soccorsa dai passanti,laè stata portata in ospedale. Indagano i CC.(Di mercoledì 26 settembre 2018)