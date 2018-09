Real Madrid | ecco il nuovo Santiago Bernabeu | “Sarà lo stadio migliore del mondo” E

Modric : 'Inter? Non mi sono mai visto lontano dal Real Madrid' : LONDRA - ' Il mio pensiero è stato sempre lo stesso, non mi sono visto mai lontano da Madrid' . Luka Modric , premiato ieri sera dalla Fifa come miglior giocatore dell'anno, intervistato dai media ...

Pronostico Siviglia vs Real Madrid - La Liga 26-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 6^ giornata, Analisi e Pronostico di Siviglia-Real Madrid, mercoledì 26 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Siviglia-Real Madrid, mercoledì 26 settembre. La sesta giornata di Liga propone una classica del calcio spagnolo in programma al ‘Ramon Sanchez Pizjuan’. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Siviglia e Real Madrid?Dopo la vittoria per 5-1 con lo Standard Liegi all’esordio ...

Real Madrid - via libera al nuovo Bernabeu : costerà 525 milioni di euro : Il Santiago Bernabèu è certamente uno degli stadi più affascinanti del mondo, teatro dei successi storici e dei festeggiamenti del Real Madrid. Un impianto che sarà però presto soggetto a modifiche. Un altro passo in avanti verso la ricostruzione del nuovo Bernabèu è ...

Liga - 5a giornata : il Real Madrid aggancia il Barcellona : I Blancos superano 1-0 l'Espanyol e approfittano del pareggio dei Blaugrana, 2-2 con il Girona, per tornare in vetta, a pari punti con gli uomini di Valverde. Uragano Siviglia, 6-2 contro il Levante,, ...

Inter : il Real Madrid continua a pensare a Icardi - ancora in stallo il rinnovo : Nell'Inter che sta cercando pian piano di risalire la classifica in campionato, c'è un Mauro Icardi che è ancora fermo a zero reti dopo ben cinque giornate. Anche ieri, nel match vinto contro la Sampdoria [VIDEO] per 1-0, il centravanti argentino è rimasto a secco avendo una sola vera palla gol giocabile, su cross di Keita. Un dato abbastanza anomalo per un giocatore che lo scorso anno aveva messo a segno sei reti nelle prime cinque giornate, ...

Real Madrid - Florentino Perez shock : “vivo una situazione assurda - hanno imbrattato persino la tomba di mia moglie” : Parlando dopo l’assemblea dei soci del Real Madrid, Florentino Perez ha rivelato una situazione davvero scioccante Quando è troppo è troppo, non ci sono scuse o episodi controversi che tengano. Quanto subito da Florentino Perez è inaccettabile, soprattutto dopo il ciclo vincente che il Real Madrid sta vivendo da qualche anno a questa parte. LaPresse/EFE Le scelte del ‘Presi’ possono essere discutibili e controverse, ma ...

Real Madrid - i soci danno l’ok per il nuovo Bernabeu : costerà 525 milioni : "Vogliamo trasformare il Santiago Bernabéu nel miglior stadio del mondo", le parole di Florentino Perez. L'articolo Real Madrid, i soci danno l’ok per il nuovo Bernabeu: costerà 525 milioni è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Real Madrid - Perez : 'Squadra spettacolare - da Modric a Vinicius' : Menzione speciale per Varane diventato campione del mondo con la Francia. Abbiamo comprato giocatori come Vinícius, una delle star emergenti o Odriozola. Un portiere di 18 anni con un futuro ...

Perez : 'Ronaldo e Zidane dei miti. Il Real Madrid sarà sempre casa loro' : TORINO - Più che al futuro, il Real Madrid sembra guardare al passato, quello recentissimo. Parlando all'assemblea dei soci, il presidente dei Blancos, Florentino Perez , infiamma la platea ...

Real Madrid - Perez : "Ronaldo e Zidane nella storia del club - questa sarà per sempre casa loro" : Il presidente dei blancos: "CR7 verrà ricordato come il degno successore di Di Stefano. Modric? Perché avvenga una cessione, bisogna trattare..."

Perez - porte aperte a Cristiano Ronaldo : 'Il Real Madrid sarà per sempre casa tua' : SQUADRA - 'I migliori giocatori al mondo stanno già qui. Abbiamo una squadra spettacolare con undici giocatori al Mondiale. Un Modric che è stato eletto miglior giocatore, miglior centrocampista ...

Liga - il Real Madrid vince con il minimo sforzo contro l’Espanyol : ok anche l’Atletico [FOTO] : 1/26 AFP/LaPresse ...

