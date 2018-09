Poliziotto uccide la moglie e si suicida | il folle gesto compiuto davanti ai quattro figli

Convinto che sia casa propria - Poliziotto entra in quella sbagliata : ci trova dentro un uomo e lo uccide : Il dramma in un complesso di appartamenti a Dallas, nello Stato americano del Texas. La vittima è il 26enne Botham Shem Jean. Non è chiaro come sia potuto succedere, la polizia ha preferito non rilasciare alcun dettaglio sulla vicenda.Continua a leggere

Settimo Torinese - 26enne uccide patrigno a colpi di pistola/ Ultime notizie - la vittima è un ex Poliziotto : Settimo Torinese, 26enne uccide patrigno a colpi di pistola: Ultime notizie, la vittima è l'ex poliziotto Domenico Gatti. I carabinieri hanno arrestato l'omicida(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 09:35:00 GMT)

“Sto crollando”. Si uccide il “Poliziotto eroe” - amato per il suo coraggio : Qualche mese fa il mondo lo aveva celebrato come un eroe, lui che onorando la divisa che indossava aveva salvato alcuni automobilisti coinvolti in un incidente che rischiava di trasformarsi in una strage. Oggi, la storia di questo poliziotto ha preso una piega terribile, con il suicidio saltando dalla finestra e la successiva, terribile scoperta dei colleghi. Contro Rick Hooley, 50 anni originario di Northwich nel Regno Unito, si era ...