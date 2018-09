Taekwondo | Grand Prix Taoyuan 2018 | Italia senza podi in Cina | Vito Dell’Aquila ad un

Taekwondo - Grand Prix Taoyuan 2018 : l’Italia chiude senza podi. Roberto Botta fuori al primo turno nei -80 kg : l’Italia non riesce a salire sul podio nel Grand Prix di Taekwondo di Taoyuan (Taiwan). Nella terza ed ultima giornata di gare Roberto Botta è uscito subito dai giochi e quindi si chiude senza Grandi acuti degli azzurri questo terzo appuntamento stagionale. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Partiamo dai -80 kg dove Roberto Botta viene eliminato al primo turno dal britannico Damon Sansum, che batte l’azzurro con il ...

Taekwondo - Grand Prix Taoyuan 2018 : Vito Dell’Aquila sfiora il podio nei -58 kg - sorteggio sfortunato per Antonio Flecca : Vito Dell’Aquila ad un passo dal podio nel Grand Prix di Taoyuan 2018, torneo di categoria G-4 a cui partecipano i primi 32 al mondo in ogni singola categoria, a caccia di punti pesanti per il ranking mondiale. L’azzurro ha prevalso nettamente nel primo incontro della categoria -58 kg, battendo 30-3 il moldavo Vadim Dimitrov, per poi superare agli ottavi di finale il thailandese Ramnarong Saekwaiharee al termine di un match ...

Taekwondo - Grand Prix Taoyuan 2018 : prima giornata senza acuti per l’Italia. Rotolo fuori agli ottavi - Rizzelli e Milani al primo turno : prima giornata di gare senza acuti per l’Italia nel Grand Prix di Taekwondo a Taoyuan (Taiwan). La migliore azzurra oggi è stata Daniela Rotolo, che però non è riuscita ad andare oltre gli ottavi, mentre al primo turno si sono fermati Cristiana Rizzelli e Matteo Milani. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Partiamo dai -67 kg femminili dove Daniela Rotolo riesce ad avere la meglio al golden point sulla spagnola Jone ...

Taekwondo - Grand Prix 2018 : sei azzurri in gara da oggi a Taoyuan. Vito Dell’Aquila vuole confermarsi sul podio : Parte oggi a Taoyuan (Taiwan) il terzo Grand Prix di Taekwondo della stagione. Dopo gli appuntamenti di Roma e Mosca, i migliori atleti del mondo si sposteranno in Asia per conquistare un ambito successo e soprattutto ottenere punti fondamentali per il ranking olimpico. In gara troveremo sei azzurri, andiamo quindi a scoprire chi sono e le loro ambizioni per questo torneo. Partiamo da Vito Dell’Aquila (-58 kg) che è reduce dallo ...

Taekwondo - Grand Prix 2018 : Roberto Botta si ferma agli ottavi - l’Italia chiude con un podio a Mosca : Si ferma agli ottavi il cammino di Roberto Botta nel Grand Prix di Mosca 2018. L’azzurro ha vinto il primo incontro della categoria -80 kg, superando 21-12 lo spagnolo Daniel Quesada Barrera e ottenendo il pass per il turno seguente, dove a sfidarlo c’era il fortissimo russo Maxsim Khramtcov. Un avversario decisamente coriaceo per l’azzurro, che ha tenuto testa al russo nelle prime battute del match, salvo essere costretto al ...

Taekwondo - Grand Prix 2018 : l’Italia torna sul podio! Vito Dell’Aquila terzo a Mosca : Vito Dell’Aquila riporta finalmente l’Italia sul podio del Grand Prix di Taekwondo. Sul tatami di Mosca il 17enne pugliese ha conquistato uno straordinario terzo posto nei -58 kg, che rompe così il digiuno azzurro che durava dal 2015, quando Roberto Botta fu anche lui terzo a Samsun. Un Grandissimo risultato per Dell’Aquila, che si conferma sempre di più ai vertici mondiali di questa categoria e conquista punti fondamentali per il ...

Taekwondo - Grand Prix 2018 : partenza falsa per l’Italia - Daniela Rotolo sconfitta al primo turno a Mosca : partenza falsa per l’Italia nel Grand Prix di Mosca 2018, torneo di categoria G-4 di Taekwondo che fa seguito alla kermesse andata in scena due mesi fa a Roma. Daniela Rotolo è stata sconfitta per 13-7 al primo turno della categoria -67 kg contro la fortissima sudcoreana Seo So-Young, al termine di un incontro a tratti equilibrato ma contraddistinto da un predominio dell’avversaria dell’azzurra, penalizzata da un sorteggio ...