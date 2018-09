Rosa Perrotta respinge le accuse | «Non chiamatemi rifatta»

Rosa Perrotta in tv non chiamatemi rifatta : Rosa Perrotta a “Domenica Live”, viene attaccata da alcuni degli ospiti in studio, che la accusano di essersi rifatta e di non volerlo dire. «Non chiamatemi rifatta, ho fatto solo qualche punturina». Gli attacchi più duri arrivano da Karina Cascella, secondo cui «è un dato di fatto, è oggettivo che ti sei rifatta bocca e naso». Cascella aggiunge però che «è bellissima». «Io non permetto la morbosità e l’invadenza nel voler sapere cosa ho fatto ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sposi : svelata la data delle nozze : Saranno presto moglie e marito Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: la coppia che si è formata a Uomini e Donne è pronta a giurarsi a more eterno e non è stata mai più felice di adesso. A rivelarlo ...

Rosa Perrotta - 1 milione di follower e il grazie a Uomini e Donne : Conosciuta per la sua partecipazione come tronista a Uomini e Donne, Rosa Perrotta ha festeggiato un traguardo importante. Su Instagram ha raggiunto 1 milione di follower. Numeri che, per chi lavora anche tramite il web, cominciano a diventare consistenti. La giovane campana deve tanto alla trasmissione di Maria De Filippi e lei ne è ben consapevole. Non solo infatti l'amore con Pietro Tartaglione è nato nello studio della rete ammiraglia ...