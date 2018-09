Milan | infortunio Cutrone | gli aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante

Infortunio Cutrone - l’attaccante del Milan sarà a disposizione contro l’Atalanta? Gli ultimi aggiornamenti : Dopo aver saltato la trasferta di Cagliari e quella di Europa League contro i lussemburghesi del Dudelange a causa di un Infortunio rimediato con la Nazionale Under 21, Patrick Cutrone potrebbe tornare a disposizione di Rino Gattuso per la partita contro l’Atalanta. Milan-Atalanta, Gattuso ritrova Patrick Cutrone? Come riportato da Tuttosport, l’attaccante classe 1998 dovrebbe aver risolto i suoi problemi alla caviglia destra. ...

Infortunio Calhanoglu – Milan in ansia per il suo numero 10 : diagnosi e tempi di recupero : Brutta tegola in casa Milan: Infortunio alla mano per Calhanoglu. Ecco cosa è successo oggi a Cagliari Serata amara per il Milan: i rossoneri tornano a casa con un pareggio non troppo soddisfacente contro il Cagliari, in terra sarda, ma soprattutto con una terribile notizia che riguarda Calhanoglu. Il 24enne tedesco naturalizzato turno si è infatti infortunato questa sera, alla mano. In campo Calhanoglu, questa sera, aveva fatto capire, ...

Infortunio Cutrone/ Milan - lieve trauma alla caviglia : sospiro di sollievo per Patrick : Infortunio Cutrone: Milan, lieve trauma alla caviglia per il giovane attaccante. sospiro di sollievo per Patrick, potrebbe già essere disponibile per Cagliari(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 12:30:00 GMT)

Under 21 – Infortunio Cutrone - l’attaccante del Milan si fa male durante Italia-Albania : le sue condizioni : Patrick Cutrone costretto a lasciare il campo prima dell’intervallo del match disputato con l’Under 21: lieve Infortunio per l’attaccante del Milan durante Italia-Albania L’Under 21 di Di Biagio ha disputato questa sera un’amichevole contro l’Albania, uscendone vincitrice per 3-1. L’Italia si è riscattata del risultato deludente del precedente match in Slovacchia, dove aveva rimediato una pesante ...