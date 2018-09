Migranti | stop a rimpatri da Palermo per 45 tunisini

Migranti - linea dura di Salvini : "Stop asilo dopo la condanna" : "In 42 articoli ci sono parecchi passi in avanti in tema di sicurezza e di diritti dei profughi veri". A dirlo, presentando alla stampa il sul decreto sicurezza e immigrazione, è Matteo Salvini.Diversi i provvedimenti che hanno ottenuto il via libera "all'unanimità" nel consiglio dei Ministri. "I famosi 35 euro al giorno verranno rivisti in base a quella che è la media europea, con un netto taglio degli sprechi", ha annunciato il vicepremier, ...

Dl Migranti e sicurezza - ok dal Cdm - Salvini : 'Stop domanda asilo se richiedenti pericolosi o condannati' : Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il decreto che ha unificato i precedenti testi su sicurezza e migranti . Si tratta, per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di "un passo in ...

Migranti - Salvini : pericoloso?stop asilo : 13.55 "Per i richiedenti asilo lo stop alla domanda si avrà in caso di pericolosità sociale o condanna in primo grado. Questa è stata una delle mediazioni" raggiunte nel decreto Migranti e sicurezza che "non è blindato",ha detto il ministro dell'Interno Salvini. Con il decreto viene tolta la cittadinanza se uno è condannato in via definitiva."Non lediamo nessun diritto fondamentale:se entri a casa mia e spacci, ti accompagno da dove sei ...

Migranti - da Panama stop alla nave Aquarius 2. Ong : pressioni da Roma - : L'imbarcazione ha recuperato oggi 47 persone al largo della Libia. Il ministro Salvini ribadisce che i porti italiani restano chiusi e fa sapere che le autorità panamensi hanno annunciato la ...

Lega - stop pass università a Migranti : ANSA, - CAGLIARI, 22 SET - Giovani leghisti sardi in piazza, sotto il palazzo del Consiglio regionale a Cagliari, per dire no ai pass accademici per i migranti. Almeno un centinaio di manifestanti ...

Dl Migranti - stretta ai "profughi vacanzieri" e stop al patrocinio gratuito : Cambia qualche punto, ma non nella sostanza, il decreto Sicurezza e Immigrazione che Salvini intende portare lunedì al voto del Consiglio dei ministri. I due dl, nati separati, verranno accorpati per ridurre il tempo della successiva discussione parlamentare. E ora si aspetta che non ci siano altri intoppi per il decreto principe della sua azione politica.Se ne parla da giorni, ormai. Alcune delle novità contenute all"interno del decreto ...

Migranti - aereo guasto a Fiumicino : stop al rimpatrio di 15 tunisini che tornano liberi. Viminale : centri pieni : Niente rimpatrio per 15 tunisini che dovevano essere espulsi e invece sono tornati liberi dopo che l'aereo che avrebbe dovuto riportarli in Tunisia ha subito un guasto all'aeroporto di Fiumicino. I ...

Diciotti - nessun ordine formale di stop allo sbarco/ Migranti - Salvini ‘scagionato’? Il nodo della competenza : Caso Diciotti, nessun ordine formale di stop allo sbarco dei Migranti. Salvini "scagionato"? Le ultime notizie e le ricerche del Tribunale dei Ministri: il nodo della competenza(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 20:11:00 GMT)

Migranti - la Tunisia : niente rimpatri oltre gli accordi previsti. Salvini : martedì incontro per stop flussi : Comincerà probabilmente lunedì il rimpatrio dei 184 tunisini sbarcati ieri a Lampedusa. I Migranti verranno rimpatriati con i voli charter attualmente utilizzati nell'ambito...

Diciotti - Conte vs Malta e Ue : “stop accoglienza indiscriminata”/ Migranti - bagarre al Senato contro Lega-M5s : Caso Diciotti, audizione premier Conte in Senato: "Migranti, stop all'accoglienza indiscriminata. Non una bella pagina per l'Europa". Attacchi a Malta, "spettava a loro lo sbarco"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 13:45:00 GMT)

Migranti - Onu : stop navi Ong è devastante : 12.00 "Il governo italiano ha negato l'ingresso di navi di soccorso delle Ong. Questo tipo di atteggiamento politico e di altri sviluppi recenti hanno conseguenze devastanti per molte persone già vulnerabili". Lo ha detto Bachelet, Alto Commissario Onu dei diritti umani. Cala il numero di Migranti che attraversa il Mediterraneo, ma non il tasso di mortalità, ha aggiunto,esortando l'Ue al soccorso umanitario e a "garantire l'accesso all' asilo ...