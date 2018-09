Manovra | cade il tabù dell' 1 | 6% Di Maio fa sponda con il superdeficit di Macron e

huffingtonpost

(Di lunedì 24 settembre 2018) Se diventerà il numeroa tregua, capace quantomeno di smussare l'assalto dei 5 Stelle - rilanciato per tutta la giornata da Luigi Didopo la sceltaa Francia di portare il deficit al 2,8% - lo si capirà alla finea trattativa. A giovedì, termine ultimo entro il quale il governo dovrà indicare dove si fermerà l'asticella del deficit nella Nota di aggiornamento al Def, mancano ancora tre giorni. Ma il condizionale, in questo caso, è un elemento dirimente, che smuove, che cambia il quadro ingessato da settimane, con Die Salvini, seppure con toni differenti, all'arrembaggio del Tesoro e il ministro Tria in trincea, risoluto nella difesa del limite'1,6 per cento. Quel numero ora si è mosso e si colloca all'1,8-1,9%: tradotto in soldi significa 3,5-5 miliardi in più a disposizione per le coperturee misure ...