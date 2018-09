«L’Eredità» | la prima volta di Flavio Insinna nel ricordo di Fabrizio Frizzi

vanityfair

Lo studio è ovattato e gli applausi sembrano sussurrati, come se avessero paura a fare troppo rumore. In piedi alla postazione del conduttore Carlo Conti accogliein abito scuro, una ruga di concentrazione che gli riga la fronte. «In questo studio per tante volte ho fatto il pilota, il co-pilota e ho dato le chiavi a un nostro grande amico che ci ha fatto uno scherzetto, un terribile scherzetto», spiega Carlo mentre il pubblico dell'Eredità lo ascolta con attenzione, in una bolla di dolore e raccoglimento. «A questo nostro ...