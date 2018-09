Addio Simone | il 18enne di Novi malato di tumore | per aiutarlo la classe si era vaccinata

Blastingnews

(Di lunedì 24 settembre 2018) Il giovaneDispensa ha perso la sua personale battaglia contro il. Quella del diciottenne era stata una storia in grado di riuscire a smuovere l'opinione pubblica diventando virale sui social. A breve il ragazzo avrebbe compiuto 19 anni ma non potra' festeggiare un anno in più che passa poiché il male è stato più forte della sua voglia di vivere. Non è bastato nemmeno il gesto lodevole dei compagni diVIDEO del liceo scientifico Amaldì, i quali per proteggere l'amico si erano tutti fatti vaccinare contro l'influenza, con la speranza che il diciottenne non prendesse alcun tipo di virus.ha perso la battaglia contro ilSulla morte del ragazzo sono intervenuti diversi membri dell'Istituto scolastico da lui frequentato, ovvero il liceo scientifico Amaldì. Il 'Messaggero' ha riportato le parole di una sua insegnante, Monica Lupori, triste nel ...