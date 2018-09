Sabrina Ferilli Di nuovo protagonista in Ricchi di fantasia | sarà una

Sabrina Ferilli / "Io e Sergio Castellitto eterni rompiscatole! E sugli italiani..." (Ricchi di fantasia) : SABRINA FERILLI torna al cinema con 'Ricchi di fantasia' al fianco di Sergio Castellitto. La scelta del film e la grande affinità ritrovata con il collega.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 11:49:00 GMT)

Ricchi di fantasia - il poster del film con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli : Sergio (Sergio Castellitto) carpentiere e l’ex cantante Sabrina (Sabrina Ferilli) sono una coppia di amanti molto innamorati ma impossibilitati a lasciare i rispettivi compagni a causa delle ristrettezze economiche in cui si trovano a vivere. Tutto sembra cambiare quando i colleghi di Sergio si vendicano dei suoi scherzi facendogli credere di avere vinto 3 milioni di euro alla lotteria. Convinto di essere diventato ricco, Sergio decide di ...

Sabrina Ferilli splendida in bikini a 54 anni : Il tempo non sembra scalfire la bellezza di Sabrina Ferilli, che su Instagram conquista tutti con un bikini mozzafiato a 54 anni. L’attrice romana si sta godendo le vacanze estive ad Ischia in compagnia di Flavio Cattaneo, il manager sposato nel 2011. La loro storia d’amore, iniziata grazie ad un fortunato colpo di fulmine sul set, dura dal 2005 e da allora non si sono più lasciati. Flavio e Sabrina sono innamoratissimi, come ...

Alessandra Amoroso ringrazia Sabrina Ferilli : le parole sul duetto con la Mannoia : Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia cantano insieme: Sabrina Ferilli dedica un post e Alessandra ringrazia Più volte Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia si sono esibite insieme su palchi prestigiosi non negando il bel rapporto che si è creato tra di loro. La sera dei miracoli è un brano di Lucio Dalla le due artiste hanno […] L'articolo Alessandra Amoroso ringrazia Sabrina Ferilli: le parole sul duetto con la Mannoia proviene da Gossip ...