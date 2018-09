Milan-Atalanta 2-1 | risultato e cronaca in diretta live - Serie A 2018 2019

Gol Bonaventura - il Milan torna avanti contro l’Atalanta : splendida rete del centrocampista : Dopo aver subito il pareggio dell’Atalanta, il Milan aveva iniziato a subire pericolosamente gli ospiti. Nel periodo peggiore dei rossoneri ci ha pensato Jack Bonaventura a rimettere le cose a posto: taglio perfetto al centro del centrocampista del Milan, che ha anticipato Toloi e Gollini e scaricato in porta il pallone del 2-1. Padroni di casa di nuovo avanti! #Bonaventura! #Milan di nuovo in vantaggio! #MilanAtalanta 2-1 ...

Milan-Atalanta - il gol di Gomez pareggia i conti : che azione dei bergamaschi! [VIDEO] : Papu Gomez in rete nel secondo tempo di Milan-Atalanta, l’argentino ha riportato in parità l’incontro di San Siro Il Papu Gomez ha pareggiato i conti tra Milan ed Atalanta a San Siro. Il gol dell’atalantino ha rimesso l’incontro in parità sul risultato di 1-1 dopo la rete di Higuain nel primo tempo. Gomez ha trovato una zampata da grande attaccante sul cross di Zapata dalla corsia di destra. L’argentino ha ...

Serie A - Milan-Atalanta 1-0 LIVE : sblocca subito Higuain! : Il Milan torna in campo a “San Siro” contro l’Atalanta per il match valido per il quinto turno del campionato di Serie A. I rossoneri confermano solo Romagnoli e Higuain rispetto alla partita di Europa League contro il Dudelange, mentre tra i nerazzurri riposano Hateboer e Zapata, sostituiti da Castagne e Barrow. Entrambe le squadre hanno la necessità di fare punti dopo gli ultimi risultati poco positivi: il ...

Milan-Atalanta - Rodriguez : 'Vogliamo solo i tre punti' : Ricardo Rodriguez è intervenuto a Sky Sport in vista del match contro gli orobici. E' convinto che questa può essere una partita della svolta: ' Può essere, noi vogliamo fare bene qui a San Siro ...

Atalanta - de Roon : 'Il Milan è una grande squadra. Higuain? Uno dei più forti al mondo' : Hanno aggiunto Higuain che è uno degli attaccanti più forti del mondo, ma noi ci crediamo e siamo pronti. Abbiamo fiducia e dobbiamo far crescere la nostra qualità'.

Milan-Atalanta - le formazioni ufficiali : Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali – Dopo le gare delle 15 continua il programma della 5^ giornata del campionato di Serie A, alle 18 interessante gara tra Milan ed Atalanta, due squadre alla ricerca di punti per la classifica. Ecco le scelte dei due allenatori e le formazioni ufficiali. Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali Milan: Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessié, Biglia, Bonaventura, Suso, ...

