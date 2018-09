Marina Abramovic aggredita a Firenze con una tela in testa

"Ho incontrato l'aggressore" - parla Marina Abramovic : Firenze, 23 set. (AdnKronos) - "Tra la folla c'era un uomo sulla quarantina che portava con sé un dipinto raffigurante il mio volto in modo distorto. Si è avvicinato guardandomi dritto negli occhi e io gli ho sorriso, pensando che fosse un regalo per me. In una frazione di secondo ho visto la sua es

"Ho incontrato l'aggressore" - parla Marina Abramovic : "Tra la folla c'era un uomo sulla quarantina che portava con sé un dipinto raffigurante il mio volto in modo distorto. Si è avvicinato guardandomi dritto negli occhi e io gli ho sorriso, pensando che ...

Marina Abramovic aggredita : “Credevo in un regalo invece mi ha colpito” : “Tra la folla c’era un uomo sulla quarantina che portava con sé un dipinto raffigurante il mio volto in modo distorto. Si è avvicinato guardandomi dritto negli occhi e io gli ho sorriso, pensando che fosse un regalo per me. In una frazione di secondo ho visto la sua espressione cambiare e diventare violenta, venendo verso di me molto velocemente e con grande forza. Sapete, i pericoli arrivano sempre molto rapidamente, come la morte ...

Marina Abramovic aggredita - un uomo la colpisce con una tela : fermato : Marina Abramovic è stata aggredita, questa mattina poco prima di mezzogiorno, mentre usciva da Palazzo Strozzi a Firenze che da venerdì scorso ospita una mostra dell’artista serba per festeggiare i 50 anni di carriera. Un uomo ha tirato una tela, di sua composizione, in testa alla celebre performer, 71 anni, che in questi giorni si trova nel capoluogo toscano per una serie di eventi collegati all’esposizione. L’episodio è stato ...

Aggressione a Marina Abramovic : L'uomo è già salito alla ribalta della cronaca per episodi simili . Nel gennaio scorso in Piazza della Signoria l'uomo imbrattò una statua dell'artista svissero Urs Fischercon una bomboletta spray di ...