Incidente mortale a Vicoforte | la testimonianza di Federico Ferrero | È stato

Napoli - Incidente mortale a Fuorigrotta : scooter contromano travolto da automobile : Nelle immagini della videosorveglianza si vede l' automobile che arriva a velocità sostenuta e falcia lo scooter , che stava procedendo contromano . Un impatto devastante, che non ha lasciato scampo al ...

Pontedera - Incidente mortale : muore 40enne dipendente della Piaggio - Ultime Notizie Flash : A Pontedera in un incidente mortale ha perso la vita un uomo di 40 anni, dipendente della Piaggio e residente a Pisa

Le notizie più importanti di oggi : la mossa dell’Inter - l’Incidente mortale ed il terremoto in Serie B : Le notizie più importanti di oggi – L’Inter punta ad un regista di centrocampo e Ausilio è in movimento per arrivare all’obiettivo. Il direttore sportivo dei nerazzurri continua a monitorare il mercato e va a caccia di un calciatore dalle caratteristiche simili al croato del Real Madrid. L’Inter tenterebbe sin da gennaio, vista la volontà del giocatore, un nuovo assalto a Modric, così da completare il centrocampo, Real ...