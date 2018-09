BOOM! Temptation Island Vip | la decisione di Stefano Bettarini

davidemaggio

(Di domenica 23 settembre 2018) Nicoletta e Simona Ventura -Vip “Non riconosco la persona con la quale sono entrata”. E’ con queste parole che Nicoletta Larini chiede il falò di confronto anticipato con il fidanzato, dopo quanto accaduto nei primi giorni che li hanno visti separati nei due villaggi diVip. L’ex marito di Simona Ventura avrà accettato? DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi in anteprima la sua scelta, tema caldo della seconda puntata di martedì 25 settembre. Se non volete alcuno spoiler, la vostra lettura deve fermarsi qui. “Se non ha accettato avrà le sue conseguenze“. Nicoletta, stretta in un elegante abito lungo, color rosso fuoco (non sarà un caso!), si presenta agguerrita al falò, pronta a difendere la sua storia d’amore (i due convivono da un anno e mezzo), ma anche a vederci chiaro su certi ...