Sampdoria-Inter 0-1 | decide Brozovic al 94'

Sampdoria -Inter - Spalletti a fine gara : “Non ho esultato contro nessuno - giochiamo sempre per la vittoria” : Ai microfoni di DAZN nel dopo gara del “Ferraris”, Luciano Spalletti è tornato sull’episodio dell’espulsione, smentendo di aver esultato rivolgendosi verso un componente dello staff arbitrale: “Mi son semplicemente girato e ho detto gol, ma loro hanno interpretato come una reazione con troppa foga e mi hanno espulso“. L’Inter ha vinto la seconda partita consecutiva nel finale: “Questo modo di ...

VIDEO Sampdoria-Inter 0-1 - Brozovic segna allo scadere! Vittoria dei nerazzurri - gli highlights della partita : L’Inter ha sconfitto la Sampdoria per 1-0 nell’anticipo della quinta giornata della Serie A 2018-2019. I nerazzurri si sono imposti in trasferta grazie al gol di Brozovic al 94′ che ha stoppato un cross di Perisic e ha scaricato un destro micidiale valso i tre punti ai ragazzi di Spalletti. Un altro successo allo scadere dopo quello conquistato in rimonta contro il Tottenham in Champions League. Di seguito il VIDEO del gol di ...