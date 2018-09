: Buona discussione con @ItalyMFA Enzo Moavero sui negoziati #Brexit Priorità comune: assicurare l’uscita ordinata d… - MichelBarnier : Buona discussione con @ItalyMFA Enzo Moavero sui negoziati #Brexit Priorità comune: assicurare l’uscita ordinata d… - CyberNewsH24 : #Moavero:sui migranti l'Ue è 'latitante' - TelevideoRai101 : Moavero:sui migranti l'Ue è 'latitante' -

"Ci troviamo di fronte a una Ue, distratta, chiusa, e ciò fa sì che i Paesi più esposti per la loro geografia sono lasciati relativamente soli". Così il ministro degli Esterisul tema deialla Festa del Lavoro di Articolo Uno e LeU. "Queste persone non cercano l'Italia, l'isola greca, la Spagna, ma cercano l'Europa". E poi: "In due anni nel Mediterraneo ci sono stati 9mila morti. E' spaventoso. Si stima che le vittime nel deserto e nelle foreste siano tre volte di più", ha aggiunto il ministro.(Di sabato 22 settembre 2018)