Il premier Conte difende Casalino | Mi fido di lui Poi la veglia di

Pensioni - avanti tutta con Quota 100 : premier Conte 'Non siamo una banda di scalmanati' : Le ultime notizie sulle Pensioni parlano di un 'avanti tutta con Quota 100 con 62 anni di eta' e 38 di contributi': sembra essere ormai questa la strada tracciata dal Governo, con la spinta determinante della Lega, come primo step per il superamento della Legge Fornero. Mantenere in equilibrio i conti è la parola d'ordine e il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte non perde occasione di ricordare questo aspetto, anche se conferma che il suo ...

premier Conte a New York il 25 e 26 settembre per l'Assemblea Onu : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà a New York per l'Assemblea generale dell'Onu il 25 e 26 settembre. Fitto il programma di questa prima visita al Palazzo di Vetro del Premier, come ha ...

Raggi : «Ok dal premier Conte a poteri speciali per la Capitale» : Via libera ai poteri speciali per Roma. L'atteso incontro della sindaca Virginia Raggi con il premier Giuseppe Conte sancisce di fatto l'avvio del percorso per dotare la Città Eterna...

Il premier Conte a San Giovanni Rotondo per Padre Pio. Selfie e strette di mano : "Mi sento a casa" : Il Presidente del consiglio parteciperà alle celebrazioni del 50esimo anniversario della morte di San Pio. Da bambino si trasferì con la famiglia a San Giovanni Rotondo: da allora è un devoto del frate con le stimmate

Migranti - il premier Conte chiede "presto soluzioni" all'Ue : Il premier Conte chiede all'Unione europea di arrivare presto a delle conclusioni sull'emergenza Migranti. "Più ritardiamo, più andiamo tutti in difficoltà", ha detto dopo il vertice di Salisburgo il ...

Roma - Raggi : «Ok dal premier Conte a poteri speciali per la Capitale» : Sì ai poteri speciali per Roma. Lo dice il sindaco di Roma Virginia Raggi uscendo da Palazzo Chigi dopo l'incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «L'incontro...

Il sindaco Raggi : «Ok dal premier Conte a poteri speciali per Roma» : «Ok a poteri speciali? Assolutamente sì». Così la sindaca di Roma Virginia Raggi uscendo da Palazzo Chigi dopo l'incontro con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte....

Striscia la notizia - Dario Ballantini si cimenterà con una clamorosa imitazione del premier Giuseppe Conte : 'Abbiamo di nuovo un governo che offre molti spunti, penso che cominceremo proprio con Ballantini che fa il presidente del Consiglio, di cui ora mi sfugge il nome...'. Ad annunciarlo è lo stesso ...

Decreto migranti e sicurezza - è tensione M5S-Lega. Il premier Conte media : Nelle pieghe delle tensioni sulla manovra sull'alleanza di governo irrompono i 'decreti Salvini'. Due provvedimenti con cui il leader della Lega ridisegna l'ordinamento italiano in fatto di sicurezza ...

Stipendi staff premier - il cambiamento non c’è : Casalino guadagna più di Conte. Come Sensi prendeva più di Renzi : L’ufficio stampa e del portavoce del premier Giuseppe Conte costa in totale 662mila euro lordi all’anno. Di questi 169mila vanno al portavoce Rocco Casalino che guadagna più del presidente del Consiglio (che non essendo deputato si ferma a 114mila euro). La situazione è quindi immutata rispetto ai due predecessori del governo Renzi, quando premier e suo portavoce Filippo Sensi guadagnavano esattamente le stesse cifre. E’ stata ...

Economia : premier Conte su stime Ocse - libere valutazioni ma non raccolgo polemiche : Salisburgo, 20 set 17:20 - , Agenzia Nova, - Sulle considerazioni dell'Ocse in merito all'Economia italiana, il premier Giuseppe Conte non fa valutazioni. "Non raccoglierei polemiche... , Beb,

Super stipendio di Rocco Casalino : guadagna più del premier Conte/ Ultime notizie - Pd parte all'attacco : Rocco Casalino guadagna più del premier Conte. Ultime notizie, ecco il Super stipendio del portavoce del Movimento 5 Stelle e dello staff di Palazzo Chigi(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 14:35:00 GMT)

Rocco Casalino guadagna più di Conte : al portavoce del premier 169.000 euro : Il portavoce del presidente del Consiglio percepisce 169mila euro all'anno , lordi, , contro i 114, sempre lordi, del professore prestato alla politica. Ma questa sembra essere la prassi: accadeva ...

Palazzo Chigi - Casalino guadagna più del premier Conte : Rocco Casalino, portavoce di Palazzo Chigi, guadagna più del suo dante lavoro, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Per la precisione: 169 mila euro, lordi, all'anno contro 114 mila euro, ...