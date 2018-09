Dying Light 2 non è un gioco sugli zombie

Dying Light : Bad Blood è da oggi disponibile in Accesso Anticipato : Dying Light: Bad Blood è disponibile da oggi in Accesso Anticipato, l' atteso annuncio arriva direttamente dallo sviluppatore assieme ad un interessante trailer.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale di ​Techland per tutti i dettagli al riguardo:​Techland annuncia che Dying Light: Bad Blood, il nuovo gioco online che aggiunge una piega "brutale" al genere battle royale, è ora disponibile su Steam in Early Access. Questo titolo ...

Dying Light 2 : gli sviluppatori ringraziano i fan con un video : Come segnala Dualshockers, durante la scorsa settimana alla Gamescom lo sviluppatore Techland ha registrato un breve video per ringraziare i fan per tutti i loro messaggi e il supporto dimostrato a Dying Light 2 da quando il gioco è stato annunciato all'E3 durante la conferenza Microsoft.Nel video, gli sviluppatori sottolineano che tutto il duro lavoro che hanno messo in Dying Light 2, come i "massicci cambiamenti" e la mappa ancora più grande, ...

Gamescom 2018 : Dying Light 2 avrà un'enorme componente online : Dying Light 2 è stato annunciato all'E3 2018 con una straordinaria demo durante la conferenza di Microsoft, presentata dalla leggenda Chris Avellone.Il sequel dell'acclamato titolo a tema zombi in prima persona di Techland, lanciato in tutto il mondo nel 2015, sarà molto più di un gioco di ruolo rispetto al primo episodio come confermato in precedenza dal Chief Creative Officer.Tuttavia, bisognerà aspettarsi ancora di più. Infatti, come ...

Dying Light : Bad Blood unirà battle royale e Dying Light a partire dal mese di settembre : Dying Light: Bad Blood, il battle royale di Techland sarà disponibile a settembre su PC tramite Steam in Early Access. Questo titolo multiplayer competitivo punta a combinare in modo creativo l'azione PvP e PvE, mantenendo il nucleo del gameplay di Dying Light.Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:"Siamo sempre stati entusiasti all'idea di aggiungere più PVP multiplayer a Dying Light. Abbiamo letto tutti i messaggi dei giocatori sui social ...

Gli sviluppatori di Dying Light 2 svelano qualche dettaglio in più sul sistema di movimento per le fasi parkour : Dying Light 2 è stato annunciato durante la conferenza di Microsoft allo scorso E3 2018 e gli sviluppatori hanno già condiviso molte informazioni su questo secondo capitolo della serie che sarà scollegato dal punto di vista narrativo dal primo episodio. Oggi, grazie a un post pubblicato su Facebook da Techland, apprendiamo qualche dettaglio interessante in più sul sistema di movimento per le fasi parkour che caratterizzano il gioco.Stando a ...