Tanzania | affonda traghetto | 136 morti Ultime notizie | parenti vittime contro autorità

Tanzania : traghetto sovraccarico affonda - più di 100 vittime : Nella notte di giovedì almeno cento persone hanno perso la vita su un traghetto della Mv Nyerene, che si è rovesciato sul lago Vittoria in Tanzania. Il numero preciso delle persone che si trovavano sull'imbarcazione non è semplice da definire in quanto il personale di bordo e le attrezzature sono andate perdute, ma le vittime potrebbero arrivare a duecento. Si presuppone che la nave sovraccarica si sia ribaltata quando le persone a bordo si sono ...