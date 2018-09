: #Nevada, 4 morti durante lite famiglia - CyberNewsH24 : #Nevada, 4 morti durante lite famiglia - TelevideoRai101 : Nevada, 4 morti durante lite famiglia -

Quattro i cadaveri trovati in una casa in fiamme nei sobborghi di Las Vegas, a 24 chilometri dalla famosa città dei casinò e dell'intrattenimento,a Henderson, paese di 300mila abitanti. Sembrerebbe un omicidio-suicidio avvenutounain. Un uomo avrebbe ucciso una donna e due bambini. Poi si sarebbe suicidato. E quando è arrivata la polizia nella casa era scoppiato un incendio. Non si sa se il rogo è stato appiccato intenzionalmente.(Di venerdì 21 settembre 2018)