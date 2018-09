Il gol di Icardi è il più bello della prima giornata di Champions secondo la UEFA

Sampdoria-Inter - nerazzurri alla prova del nove. Su Sisal Matchpoint sfida del gol Icardi Vs Defrel : La vittoria in rimonta con il Tottenham in Champions League, nei minuti di recupero, potrebbe rappresentare il punto di svolta della stagione dell’Inter, fin qui non proprio brillante. Gli uomini di Spalletti vanno a Genova, in casa della Sampdoria, dove vincere non è mai una passeggiata: i blucerchiati, nelle ultime tre, hanno segnato 9 reti subendone solo una e, nelle ultime 12 gare interne, hanno perso solo due volte. Una di queste ...

Inter - Spalletti si affida a Nainggolan e Icardi contro la Sampdoria : Uno degli anticipi della quinta giornata di Serie A vedra' di fronte Sampdoria ed Inter, allo stadio Marassi di Genova, sabato alle ore 20:30. I nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per rialzarsi dopo gli alti e bassi di queste prime giornate. Al momento, infatti, in classifica la Sampdoria è in zona Champions con sette punti raccolti nelle prime quattro giornate, mentre la squadra di Luciano Spalletti ha solo quattro punti e per questo motivo ...

Inter - Adriano elogia Icardi per il gol in Champions League : si attende il rinnovo : Dopo la gara di Champions League contro il Tottenham, Mauro Icardi ha ricevuto numerosi complimenti per la partita disputata e per la rete. Uno tra tutti spicca maggiormente ed è quello dell'ex imperatore nerazzurro, Adriano Leite Ribeiro. Quest'ultimo, sui social, ha ricordato con molta emozione il suo primo gol con la maglia Interista in europa, una rete che arrivò contro il Basilea il 24 agosto 2004. Allora la partita terminò 1-1 e quello fu ...

Inter - Adriano e i compimenti a Icardi : 'Il gol al debutto ti resterà nel cuore' : Quante emozioni su Sky Sport!" ha scritto il brasiliano sui social, con una foto che li ritrae insieme e sorridenti. La carriera di Adriano in nerazzurro Adriano è stato uno dei simboli dell'Inter ...

CHAMPIONS LEAGUE 2018/ Le wags della coppa : Wanda piange per il primo gol europeo di Icardi : CHAMPIONS LEAGUE 2018, le wags da Pallone d’Oro: Georgina Rodriguez vs Antonella Roccuzzo. Tante splendide fanciulle "in campo" per la coppa europea(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 18:16:00 GMT)

Inter-Tottenham - Icardi gol : il colpo al gluteo e un gesto tecnico strepitoso : E alla fine il primo gol in stagione è arrivato. Decisivo, come spesso gli capita. E' stato Mauro Icardi a suonare la riscossa nel match dell'Inter contro il Tottenham in Champions League. Un gol "...

Inter - Icardi : "Ora un gol a partita" : Il capitano nerazzurro si è sbloccato, la speranza è continuare su queste medie: "Ma possiamo ancora migliorare"

Wanda Nara piange di gioia - il primo gol di Icardi in Champions fa commuovere la Wags : la dedica per Mauro : Wanda Nara piange di gioia al primo gol di Mauro Icardi in Champions League, la Wags a San Siro insieme al figlio Valentino Il primo gol in Champions League di Mauro Icardi non ha reso felici solo i tifosi dell’Inter. Anche Wanda Nara n’è rimasta piacevolmente colpita. La bellissima moglie dell’attaccante nerazzurro ha postato una serie di scatti alla fine del match della squadra di Spalletti contro il Tottenham, tra cui ...

Inter - Icardi racconta la sua “giornata da sogno” : il gol - l’esultanza e l’urlo di San Siro : Mauro Icardi ha parlato a caldo dopo la vittoria contro il Tottenham alla sua prima gara in Champions League “Il gol? Sono capitato lì, son venuto dietro, poi hanno giocato la palla per Asamoah e ho visto che sono andati tutti dentro l’area e sono rimasto fuori, è stato bravo lui che mi ha visto, ha messo una palla fantastica e poi non potevo che calciare in porta, e poi è finita bene“. Il capitano dell’Inter Mauro ...

gol Icardi e Vecino - delirio Inter contro il Tottenham [VIDEO] : Gol Icardi – E’ andata in scena la partita di Champions League tra Inter e Tottenham. Dopo un inizio incoraggiante dei nerazzurri sono venuti fuori gli ospiti, che nel primo tempo hanno sfiorato il vantaggio con Kane su un’imbucata meravigliosa di Eriksen. Nella ripresa il danese si mette in proprio: prima trova la risposta di Handanovic, poi, grazie anche alla deviazione di Miranda, realizza il gol dello 0-1. L’Inter prova a ...

VIDEO Icardi - gol pazzesco in Inter-Tottenham. Un destro al volo da fantascienza in Champions League : Mauro Icardi segna un gol fantastico al suo esordio in Champions League riportando l’Inter in linea di galleggiamento nella gara contro il Tottenham. Ecco il gol dell’1-1 dell’argentino: Un VIDEO perfetto perfetto per le clip. Gol pazzesco di @MauroIcardi. #InterTottenham pic.twitter.com/G6EykCpNlB — Esegesi (@_esegesi_) September 18, 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui ...

Inter-Tottenham : gol clamoroso del “salvatore” Icardi [VIDEO] : Inter-Tottenham, Maurito Icardi autore di una rete fantastica che ha portato sull’1-1 i nerazzurri di Luciano Spalletti Inter-Tottenham, all’85’ minuto è esploso San Siro. A mandare in visibilio i tifosi ci ha pensato Maurito Icardi, autore di una rete fantastica alla prima presenza in Champions League. Il calciatore argentino ha calciato al volo dalla distanza freddando Vorm con un destro favoloso che si è insaccato ...

DIRETTA/ Inter Tottenham streaming video e tv : Icardi contro Kane - "golden gol". probabili formazioni e quote : DIRETTA Inter Tottenham, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la prima giornata del gruppo B nella Champions League(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 17:20:00 GMT)

LIVE Inter-Parma - Serie A in DIRETTA : 0-0 - nerazzurri senza Icardi! Giocano Keita e Nainggolan : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Parma, incontro valevole per il quarto turno del campionato di Serie A 2018-2019. L’Inter ha finora perso per 2-2 contro il Sassuolo, pareggiato in casa col risultato di 2-2 contro il Torino e vinto per 0-3 a Bologna. Il Parma, invece, dopo il 2-2 iniziale con l’Udinese, ha subito due sconfitte contro SPAL e Juventus. Queste le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro ...