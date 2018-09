Vertice di Salisburgo | Tusk | su migrazioni concentrarsi su ciò che ci unisce e su

Vertice Ue su migranti a Salisburgo : Conte “no passi avanti”/ Sui movimenti secondari è ancora caos con Merkel : Salisburgo, Vertice UE sui migranti mezzo flop: le 4 richieste dell’Italia. Ultime notizie, premier Conte in missione in Francia per far valere i diritti: risultati e novità(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 18:06:00 GMT)

SALISBURGO - ‘FLOP’ Vertice UE SUI MIGRANTI/ Conte : “molte distanze - dubbi su utilità Frontex” : SALISBURGO, VERTICE UE sui MIGRANTI mezzo flop: le 4 richieste dell’Italia. Ultime notizie, premier Conte in missione in Francia per far valere i diritti: risultati e novità(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 16:10:00 GMT)

Salisburgo - al via Vertice Ue : ANSA, - Salisburgo, 20 SET - Prende il via a Salisburgo il vertice straordinario europeo, dedicato oggi alla sicurezza e alla Brexit in formato a 27. In agenda formalmente non c'è l'immigrazione, ma ...

Migranti - Conte : “soldi dai Paesi che non accolgono”/ Salisburgo - proposta Italia : ma il Vertice Ue è un flop : Salisburgo, vertice UE sui Migranti mezzo flop: le 4 richieste dell’Italia. Ultime notizie, premier Conte in missione in Francia per far valere i diritti: risultati e novità(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 11:35:00 GMT)

Vertice Ue a Salisburgo - Conte : soldi da chi non accoglie migranti - : Al via il summit tra i capi di Stato e di governo dell'Unione. Ieri sera la cena tra i leader con al centro il tema dell'immigrazione: "C'è l'ipotesi di un contributo finanziario da parte dei Paesi ...

Salisburgo - Vertice UE sui migranti : le 4 richieste dell’Italia/ Ultime notizie - premier Conte in missione : Salisburgo, al via questa sera il vertice UE sui migranti: le 4 richieste dell’Italia. Ultime notizie, premier Conte in missione in Francia per far valere i diritti del Bel Paese(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 15:13:00 GMT)

Migranti - a Salisburgo Vertice di transizione in vista del Consiglio di ottobre : dal nostro inviato Salisburgo L'Italia è in pressing sull'Europa affinché trovi una linea comune sui Migranti, ma al vertice informale di Salisburgo che si apre oggi, arriva senza nessuna proposta ...

Migranti - oggi il Vertice a Salisburgo con Conte : Inizierà questa sera a Salisburgo la riunione informale dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea che avrà come obiettivo la risoluzione, o meglio il tentativo di risoluzione, della questione dei flussi migratori. Ogni tentativo di raggiungere un accordo si è rivelato vano in questi ultimi mesi e anche per oggi le speranze di fare degli importanti passi in avanti sono piuttosto scarse.Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...

Migranti - Vertice Ue a Salisburgo ma si rischia l'ennesimo nulla di fatto : Oggi l'incontro informale dei 28 paesi europei. Il cancelliere austriaco Kurz nell' incontro con il premier Conte a Roma durante il quale ha lodato la linea del governo per ridurre i flussi dei ...

Perché non dobbiamo aspettarci alcuna svolta sui migranti dal Vertice di Salisburgo : ... anche aspramente - ammette il ministro degli Esteri, Enzo Moavero, intervenendo al Consiglio Affari generali a Bruxelles - ma si tratta di una questione reale, politica e concreta con una incidenza ...

Salisburgo non fa l'Europa : verso un nulla di fatto al Vertice dei leader Ue : "Sarà un vertice informale, quello di Salisburgo. Non ci saranno decisioni. Spero in passi in avanti su Brexit e migranti...". Messa così, come la mette Sebastian Kurz, quello del 19-20 settembre si annuncia come l'ennesimo giro a vuoto dell'Unione Europea. Il Cancelliere parla a Palazzo Chigi, dopo un colloquio con Giuseppe Conte e a poche ore dagli avvertimenti arrivati - anche in questa vigilia di vertice - da Bruxelles. ...

Su migranti nessuna svolta attesa al Vertice Ue di Salisburgo : ... in Austria, non è attesa nessuna svolta, 'breakthrough', ndr, sui due maggiori temi controversi della politica d'immigrazione, la gestione degli sbarchi e la riforma del sistema dell'asilo comune di ...