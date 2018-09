«Un Paese senza leader» Fontana e Sala ne parlano  alla Festa dell’Unità DirettaTv

La Russia sta diventando un Paese senza contanti - : La Russia diventerà una paese senza contanti , più di un terzo dei pagamenti dei russi avvengono per via elettronica ha dichiarato ai giornalisti il capo di Sberbank German Gref. "Più di un terzo di ...

Vanzago - un Paese senza pediatri : il sindaco attacca e chiama i cittadini a una raccolta firme : L'Ats non ha rinnovato l'incarico all'unica dottoressa del piccolo comune del Milanese: disagi per 320 bambini

Piezzecore : «Nel Paese di Molto Lontano (e senza wi-fi)» : Chiara Ferragni in Sardegna con la baby sitter è la pietra tombale su ogni illusione: coi figli niente è più come prima, figurati le vacanze. Io, all’inizio, guardando le sue stories, ho sperato che volasse a Ibiza. Ibiza, anche se ti porti la tata, fa sempre un po’ trasgressione, quella che si addice all’influencer più famosa del mondo e al suo quasi marito rapper. Poi ho visto la story della piscina e l’inconfondibile macchia mediterranea ...

Svezia : oltre 40 incendi in tutto il Paese dopo un’ondata di caldo senza precedenti in Scandinavia [GALLERY] : 1/19 ...

Di Maio come tutti gli altri : assume una 26enne senza esperienza del suo Paese : Luigi Di Maio si è sempre contraddistinto come portabandiera della trasparenza in Parlamento e nella Politica in generale, ma da oggi il neo ministro del lavoro è al centro di una polemica suscitata da un articolo pubblicato sul Il Giornale riguardante la sua segretaria. Il disappunto di Di Maio Lo schifo che leggo oggi su Il Giornale va inserito nella categoria della stampa spazzatura sbotta Di Maio appena letto l'articolo sul quotidiano di ...