Striscia la notizia riparte con Ezio Greggio e Michelle Hunziker

Striscia la Notizia - Antonio Ricci a DM : «Monte al GF Vip? Più bestie entrano - più siamo contenti». E su Insinna al posto di Frizzi… : Antonio Ricci Gabibbi, veline e cannonate. Il debutto stagionale di Striscia la Notizia, come da tradizione, è anticipato da un appuntamento imperdibile e granitico: l’Antonio Ricci show. Il ‘programma’ è andato in scena stamane negli studi di Cologno Monzese che da lunedì 24 settembre alle 20.35 ospiteranno la 31esima edizione del popolare tg satirico di Canale5. Accanto ad Ezio Greggio e Michelle Hunziker, che primi ...

Trent'anni di Striscia la notizia - dietro al tavolone subito Greggio e Hunziker : Lunedì 24 settembre prende il via la 31a edizione di 'Striscia la notizia - La voce dell'inconsistenza', il sottotitolo è un'idea dello scrittore Roberto Calasso, segnando così i 30 anni di vita per ...

Striscia La Notizia torna in tv : la presentazione della nuova stagione [GALLERY] : Striscia La Notizia ritorna sui piccoli schermi, la presentazione della nuova stagione con il cast al completo Le due Veline, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, Michelle Hunziker, il Gabibbo ed Ezio Greggio: questo è il cast di ‘Striscia La Notizia‘ che ha presieduto alla presentazione della stagione 2018-2019 del tg satirico di Antonio Ricci. Il programma, al via il 24 settembre, vedrà avvicendarsi nelle vesti di presentatori ...

Striscia la Notizia - la conferenza è un “Ricci show” : “Claudio Baglioni? Alla fine non mi ha querelato. Niente contro di lui - fa solo schifo musicalmente” : Ogni anno la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Striscia la Notizia diventa un Ricci show, e anche quest’anno non è stata da meno. Il tg satirico compie 30 anni: il 7 novembre 1988 nasceva il varietà ideato da Antonio Ricci e da lunedì 24 settembre festeggerà il traguardo su Canale 5 con i soliti ingredienti. Poche le novità. Vedremo la solita alternanza tra i conduttori, con “il vecchio suino” Ezio Greggio e “la ...

Striscia la Notizia tra conduttori - veline e un inviato di 14 anni. Ecco quando inizia : Lunedì 24 settembre prende il via la 31a edizione di Striscia la Notizia – La voce dell’inconsistenza, in onda dal lunedì al sabato alle ore 20.35 su Canale 5, disponibile anche sul canale 105 di Sky. La prima puntata del varietà di Antonio Ricci è andata in onda il 7 novembre 1988: quest’anno, dunque, Striscia la Notizia compie 30 anni. I conduttori di Striscia La Notizia 2018 2019 Al timone del programma satirico più longevo d’Italia si ...

Striscia la notizia contro la Rai in conferenza stampa/ "La prima serata non inizia mai alle 21.10" : Striscia la notizia si prepara a tornare da lunedì 24 settembre in onda ma prima ecco l'affondo alla Rai in conferenza stampa sulla partenza della messa in onda e non solo. (Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 13:59:00 GMT)

Chi è Elia Fongaro? Il Velino di Striscia la Notizia al Grande Fratello Vip : età - altezza e vita privata del gieffino [GALLERY] : Elia Fogaro è diventato popolare per aver rivestito i panni del Velino a ‘Striscia La Notizia’, dopo l’esperienza su Canale 5 il vicentino sarà un concorrente del Grande Fratello Vip Tra i personaggi meno famosi e riconoscibili del cast del Grande Fratello Vip 3 c’è anche Elia Fongaro. Il bel ragazzo, nuovo concorrente del reality di Canale 5, ha conosciuto la popolarità grazie ad un ruolo ambito in tv. Elia è ...

Striscia la notizia 2018/2019 - conferenza stampa in diretta : Striscia la notizia entra nella stagione del suo 30esimo compleanno. Come festeggerà? Diventando "la voce dell'inconsistenza". Il programma tornerà nell'access prime time di Canale 5 lunedì 24 settembre con Ezio Greggio e Michelle Hunziker, coadiuvati dalle solite Veline, Miaela Neaze Silva e Shaila Gatta. Michelle resterà dietro il bancone di Antonio Ricci solo fino al 13 ottobre, poi attiverà Enzo Iachetti, fino al 5 gennaio. Dal 7 gennaio ...

Pierpaolo Pretelli/ Ex ”velino” di Striscia la Notizia ed ex di Ariadna Romero (Temptation Island Vip) : Pierpaolo Pretelli, l'ex velino di Striscia la Notizia è pronto a tornare in televisione nel programma di Canale 5. La realzione con Ariadna Romero è finita (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 09:00:00 GMT)

Striscia la Notizia 2018 2019 - ecco tutte le coppie di conduttori che si avvicenderanno : le date : L’attesa è quasi finita, da lunedì prossimo (24 settembre 2018), torna Striscia la Notizia. Come già annunciato in precedenza i primi conduttori saranno Ezio Greggio e Michelle Hunziker, una coppia oramai molto affiatata visto che è il 14° anno di conduzione insieme. Assieme a loro le confermatissime veline dello scorso anno, le scatenate Mikaela Neaze Silva e Shaila Gatta. Loro rimarranno tutto l’anno, i conduttori al bancone di ...

Striscia la Notizia - la clamorosa sfida di Michelle Hunziker ed Ezio Greggio : via al nuovo talent : Anche Striscia la Notizia entra nel mondo dei talent. La Notizia è di quelle clamorose ed il profilo Instagram dello stesso tg satirico di Canale 5 fondato da Antonio Ricci ad annunciarla, attraverso un video con Michelle Hunziker che ...

Striscia la notizia lancia Strix Factor - il primo talent del tg satirico : come partecipare : A presentarlo su Instagram è stata Michelle Hunziker. I concorrenti del talent show di Striscia la notizia, infatti...

Strix Factor - Michelle Hunziker lancia un nuovo contest per Striscia La Notizia : nuovo contest in arrivo per l’edizione 2018 2019 di Striscia La Notizia: si tratta di Strix Factor lanciato sui social da Michelle Hunziker Grandi novità per Striscia La Notizia. Il tg satirico ideato da Antonio Ricci è pronto a stupire ancora una volta i milioni di telespettatori con un contest speciale indirizzato proprio al pubblico italiano. Si tratta di “Strix Factor“, il nuovo contest lanciato da Michelle Hunziker sui ...

Michelle Hunziker ed Ezio Greggio - clamorosa indiscrezione su Striscia la notizia : perché Amadeus trema : Riparte la sfida tra Striscia la notizia e i Soliti Ignoti . Il programma cult di Canale 5 compie quest'anno 30 anni di vita e il prossimo 7 novembre , che nel 1988 vide il debutto del tg satirico di ...