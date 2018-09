Rollo | I miei 20 anni di lavoro con Inge

Genova - vivi grazie alla PlayStation - mamma rivela : 'Scampati al c Rollo del ponte perché i miei due bimbi non volevano smettere di giocare' : Un capriccio che ha salvato tre vite. E per questa volta la disobbiendenza non sarà punita. È la storia di Michela Chiari , genovese, 39 anni, e dei suoi due figli di 11 e 7 anni. 'Siamo salvi grazie ...

CRollo del ponte a Genova - la storia di Michela : "Dovevamo essere lì. Io e i miei bimbi siamo salvi per una partita alla play station" : salvi per un capriccio, una partita alla play station che non è stata interrotta come 'ordinava' la madre. È la storia di Michela Chiari, genovese, 39 anni, e dei suoi due figli di 11 e 7 anni. "siamo salvi grazie al fatto che mio figlio si è attardato a giocare alla play station". Ne è convinta Michela. Quella partita alla play station ha ritardato l'uscita da casa e la sua auto è arrivata su ponte Morandi ...