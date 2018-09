Metro B | Atac blinda le cabine | ' Ora password anti-intrusi'

Follia sulla Metro B : il rapper entra in cabina e 'sequestra' il treno 'Così disarmo il vigilante' E l'Atac fa partire un'inchiesta : di Elena Panarella e Marco Pasqua Sequestrare una cabina di guida della metro B dopo aver disarmato un vigilante? Un gioco da ragazzi, anzi, da rapper. E' una diretta choc sui social, durata tredici ...

Metro Roma - rallentamenti per mancata manutenzione. Atac smentisce | : Secondo La Repubblica , mancano i soldi per gli interventi sui binari e per questo l'azienda ha chiesto di ridurre la velocità dei treni. La municipalizzata: "Il rallentamento è solo temporaneo ed è ...

Metro Roma - rallentamenti per mancata manutenzione. Atac smentisce : Metro Roma, rallentamenti per mancata manutenzione. Atac smentisce Secondo La Repubblica , mancano i soldi per gli interventi sui binari e per questo l’azienda ha chiesto di ridurre la velocità dei treni. La municipalizzata: "Il rallentamento è solo temporaneo ed è dovuto ad attività di manutenzione ...

Metro Roma - manca la manutenzione. Atac ai macchinisti : rallentate : Metro Roma, manca la manutenzione. Atac ai macchinisti: rallentate Mancherebbero i soldi per gli interventi sui binari e per questo, secondo Repubblica , l’azienda ha chiesto di ridurre la velocità dei treni. In prossimità delle stazioni del centro si dovrebbe viaggiare tra i 30 e i 50 km orari Parole chiave: ...