Mandava sms a luci rosse | 17enne di Arezzo incastra il persecutore | rinviato a giudizio

(Di giovedì 20 settembre 2018) Ad, nel 2013, un uomo di 63 anni adescò una giovane di 17 anni chiamandola al telefono e facendo finta in un primo momento di aver sbagliato numero. Da li in avanti una serie di chiamate, una dietro l'altra, condite da diverse richieste piccanti. Non si trattava chiaramente di un errore bensì l'uomo stava semplicemente molestando la ragazzina, l'allora sessantatreenne chiamava in continuazione la giovane proponendogli infatti incontri sessuali a pagamento. Gli inquirenti hanno anche rivelato nel dettaglio le proposte dell'uomo, che in alcuni casi offriva duecento euro in altri prometteva di comprare un cellulare nuovo alla ragazza che per riceverlo doveva 'semplicemente' acconsentire alle richieste e alle voglie sessuali dell'uomo. Dopo ormai 5 anni di processi, ieri 18 settembre c'è stato un rinvio afissato al 4 dicembre 2018. Il tranello della giovane per ...