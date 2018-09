Decreto Genova | la bozza del testo | carta bianca per il commissario straordinario

Decreto Genova - Autostrade avrà 30 giorni per pagare il nuovo ponte : Autostrade dovrà mettere a disposizione i soldi per ricostruire il ponte Morandi di Genova entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario. Le imprese danneggiate dal crollo saranno esentate da imposte e contributi. Previsti risarcimenti del 100 per cento a imprese, professionisti, artigiani e commercianti che hanno subito un calo del fatturato. Il provvedimento è pronto per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale...

Decreto Genova : "Autostrade ha 30 giorni per soldi ricostruzione"/ Ponte Morandi - Conte 'stoppa' Aspi : Ponte Morandi, anticipazioni Decreto Genova: 'Autostrade ha 30 giorni per soldi ricostruzione'. Ultime notizie, premier Conte: 'fuori Aspi'.

Decreto Genova - pieni poteri al commissario : Il commissario straordinario per Genova opererà "in deroga ad ogni disposizione di legge, fatto salvo il rispetto dei vincoli non derogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea". E' quanto ...

Decreto Genova - diktat ad Autostrade : : Emergono particolari dal provvedimento speciale per la ricostruzione: 22 milioni per il trasporto locale e fondi per le imprese colpite dal calo di fatturato

Ponte Morandi - Toninelli : “Decreto Genova? E’ pronto. Ci sono provvedimenti per sfollati e città” : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli ha inaugurato oggi il Salone Nautico dopo aver parlato del decreto ad alcuni sfollati di via Filiak, gli ultimi dettagli sul decreto Genova sembrano essere stati limati. “Non smetteremo mai di pensare a questa città finché non l’avremo fatta risollevare”. Il decreto? “È pronto, ci sono provvedimenti per gli sfollati, per la città e per tutta Italia, c’è scritto anche che la ...

Genova - Toninelli rassicura gli sfollati : 'Ho il Decreto pronto e con tante cose' : Questo pomeriggio Autostrade presenta il progetto per la ricostruzione ma il ministro delle Infrastrutture ribadisce: 'Non saranno loro a ricostruire' -

Il governo lima i dettagli del Decreto Genova : A occuparsi della costruzione del nuovo ponte di Genova e della demolizione dei tronconi del Morandi sarà solo il commissario scelto dal governo. Ma agli enti locali, Regione Liguria e Comune di Genova, resta in capo tutta la gestione dell’emergenza nella città, dalla viabilità alternativa alle case degli sfollati agli aiuti economici per le tante ...

Genova - Toti : abbiamo modificato Decreto : 16.45 "C'era un decreto che ci piaceva poco. Oggi ne abbiamo condiviso uno che divide le competenze tra Enti locali e governo centrale". Così il governatore della Liguria Toti,dopo l'incontro con il premier Conte sul ponte di Genova. "Entro stasera il decreto sarà limato e pubblicato nei prossimi giorni","in una decina di giorni avremo il commissario alla ricostruzione". "Resterà operativo il commissario per l'emergenza a cui si affiancherà ...

Ponte Morandi - Vigili Fuoco installano sensori sui monconi/ Salvini-Di Maio contro Conte su Decreto Genova : Ponte Morandi, Di Maio-Salvini contro Conte: "su Decreto Genova premier decide tutto da solo". Retroscena e ultime notizie: Governo Lega-M5s si spacca? Parla uno dei sopravvissuti(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 15:57:00 GMT)

Crollo ponte Genova - tensioni nel governo dopo il Decreto - : Il premier Conte sarebbe stato accusato di aver voluto accelerare per arrivare a Genova con qualcosa da esibire. Manca ancora il nome del commissario straordinario per la ricostruzione. Armani, numero ...