Valencia-Juve | il film della partita | 0-2 

INFORTUNIO DOUGLAS COSTA/ Valencia-Juventus - duro colpo alla caviglia per il brasiliano in Champions League : INFORTUNIO a DOUGLAS COSTA in Valencia-Juventus: duro colpo alla caviglia per il brasiliano per il match di Champions, che dovrà scontare ora 4 giornate di squalifica in Serie A(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 23:23:00 GMT)

Valencia-Juventus 0-2 - le pagelle di CalcioWeb : Cancelo e Pjanic decisivi - Murillo horror : 1/7 Fabio Ferrari ...

Valencia-Juventus 0-2 - le pagelle di CalcioWeb : Cancelo e Pjanic decisivi - Murillo shock : 1/7 Fabio Ferrari ...

Champions League 2019 - Valencia-Juventus 0-2 : vittoria di lusso al Mestalla! Doppietta di Pjanic su rigore - espulso Cristiano Ronaldo : La Juventus ha realizzato una vera e propria impresa nella prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio sconfiggendo il Valencia a domicilio con un rotondo 2-0. Preziosissimo colpaccio in trasferta dei bianconeri che conquistano un successo fondamentale in ottica qualificazione agli ottavi di finale, strappando tre punti di lusso grazie a una prestazione di grande cuore con la quale hanno annichilito gli spagnoli. Il successo è ...

DIRETTA/ Valencia-Juventus (risultato finale 0-2) streaming video e tv : Szczesny para rigore a tempo scaduto! : DIRETTA Valencia Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la prima giornata del gruppo H di Champions League(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 22:52:00 GMT)

Cristiano Ronaldo Champions League : espulso dopo mezz'ora tra Valencia e Juventus : Contrasto con Murillo durante la sfida del Mestalla: il portoghese accenna una reazione e viene espulso dall'arbitro Brych. Una sanzione eccessiva. Primo rosso in 154 partite di Champions. Cristiano Ronaldo sognava un esordio diverso in Champions League con la maglia della Juventus ma la sua partita è durata meno di mezz'ora. CR7 è è uscito visibilmente scosso, in lacrime, dopo che l'arbitro Brych gli ha mostrato il rosso, un ...

Diretta/ Valencia-Juventus (risultato live 0-2) streaming video e tv : Diretta Valencia Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la prima giornata del gruppo H di Champions League. La Juventus, orfana di Cristiano Ronaldo espulso alla mezz'ora del primo tempo, espugna il Mestalla battendo il Valencia per 2 a 0: i bianconeri inaugurano la fase a gironi di Champions League con una grande vittoria di carattere che le consente di salire a tre ...

Valencia-Juventus - tutto su CR7 : Comincia da Valencia la corsa della corazzata guidata da Massimiliano Allegri alla conquista della Champions League 2018/2019, obiettivo dichiarato dalla società di Torino e per il quale i...

Valencia-Juventus - Murillo affonda Bonucci in area : Pjanic raddoppia ancora dal dischetto [VIDEO] : Secondo rigore per la Juventus, anche questa volta Pjanic non sbaglia e porta i bianconeri sul 2-0 al Mestalla di Valencia Secondo rigore e secondo gol della Juventus al Mestalla di Valencia, i bianconeri raddoppiano grazie ad un nuovo penalty concesso da Brych per atterramento di Bonucci in area di rigore. Il discusso Murillo si aggrappa all’ex Milan, obbligando il direttore di gara a fischiare il secondo rigore della serata che ...

INFORTUNIO KHEDIRA IN Valencia-JUVENTUS/ Ultime notizie problema muscolare alla coscia sinistra per il tedesco : KHEDIRA infortunato in VALENCIA-JUVENTUS. problema muscolare alla coscia sinistra per il tedesco, sostituito da Emre Can. Possibile stop di almeno 20 giorni, attesa per gli esami strumentali(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 22:22:00 GMT)

Valencia-Juventus 0-1 La Diretta Pjanic sblocca su rigore - CR7 espulso : Comincia da Valencia la corsa della corazzata guidata da Massimiliano Allegri alla conquista della Champions League 2018/2019, obiettivo dichiarato dalla società di Torino e per il quale i bianconeri ...

Juventus - Cristiano Ronaldo espulso contro il Valencia : è la prima in Champions league : Cristiano Ronaldo sognava un esordio diverso in Champions league con la maglia della Juventus ma la sua partita è durata appena mezz'ora: il portoghese contro il Valencia ha rimediato la prima espulsione in Champions in 154 presenze. Colpa delle scintille con Murillo a pallone lontano, l'attaccante sembra colpire il difensore, l'arbitro non vede ma poi viene avvertito e gli mostra il carellino rosso. CR7 è poi uscito dal campo in lacrime.

Valencia-Juventus - svelato il motivo dell’espulsione di Ronaldo : ecco il dialogo tra arbitro e assistente : Secondo quanto si capisce dalle immagini, l’arbitro chiede all’assistente quattro volte se estrarre il rosso nei confronti di Ronaldo, ricevendo sempre la stessa risposta: “secondo me sì” Dura solo ventinove minuti la prima partita di Cristiano Ronaldo in Champions League con la maglia della Juventus, il portoghese infatti finisce sotto la doccia per via di un fallo di reazione nei confronti dell’ex interista ...

Champions - Juventus : Ronaldo espulso a Valencia esce in lacrime : Prima bianconera in Champions con rosso diretto per Cristiano Ronaldo: il portoghese è stato espulso al 29' del primo tempo della partita Valencia-Juve. L'arbitro tedesco Felix Brych, richiamato dal ...