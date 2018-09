Simona Ventura ospite di Mattino Cinque celebra il successo di Temptation | la pace

Temptation Island Vip : Simona Ventura è un ‘falò’ in piena con Bettarini e la fidanzata – Video : Simona Ventura al falò con Bettarini - Temptation Island Vip Il ruolo del conduttore a Temptation Island Vip (come nella versione classica) è un po’ a sottrazione, di chi accoglie pensieri, stati d’animo, decisioni e confessioni delle coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore, senza dare giudizi né ’sentenze’. Se, però, sei Simona Ventura e tra i concorrenti c’è il tuo ex marito insieme ...

Temptation Island Vip - prima puntata : Simona Ventura in lacrime per Nicoletta Larini! : Tradimenti, offese, delusioni. Tutto questo nella prima puntata di Temptation Island. Valeria Marini delude il suo fidanzato, ma anche Stefano Bettarini fa soffrire Nicoletta. Nilufar sbraita per ciò che dice Giordano. Un fidanzato chiede il falò di confronto immediato. Temptation Island Vip: presentazione delle coppie. Fidanzati e fidanzate scoprono chi sono i single e le tentatrici! Dopo tanta attesa, è iniziata la primissima puntata di ...

Simona Ventura : “A Temptation Island Vip non posso essere indifferente” : Simona Ventura e le prime parole dopo la prima puntata di Temptation Island Vip a Mattino 5 Simona Ventura si dichiara soddisfatta della prima puntata di Temptation Island Vip. Il reality sembra aver conquistato il pubblico di Canale 5, trionfando anche sugli ascolti. La conduttrice non può fare a meno di sorridere a Mattino 5, […] L'articolo Simona Ventura: “A Temptation Island Vip non posso essere indifferente” proviene da ...

Simona Ventura a Mattino 5 : la pace ritrovata con Stefano Bettarini : Mattino 5: Simona Ventura racconta il rapporto con Bettarini A differenza di Barbara D’Urso che ha definito Temptation Island Vip “il programma della mia amica Maria De Filippi”, Simona Ventura è stata ospite a Mattino Cinque, mercoledì 19 settembre, e ha ricevuto i complimenti di Federica Panicucci per gli ottimi ascolti della prima puntata. SuperSimo ha definito il docu-reality dei sentimenti ma anche delle corna come un ...

Temptation Island Vip - la frecciatina di Simona Ventura al suo ex marito Stefano Bettarini : Martedì 18 settembre ha debuttato su Canale 5 Temptation Island Vip e finora l'aspetto più interessante analizzando il grado di engagement sui social sembra essere la presenza di Stefano Bettarini ...

Simona Ventura a Mattino5/ Carriera di nuovo al top e l'aggressione a Niccolò : "Ho cavalcato il cambiamento" : Simona Ventura a Mattino5 si racconta dopo il successo di Temptation Island 2018, dalla Carriera di nuovo al top e l'aggressione a Niccolò: "Ho cavalcato il cambiamento e non l'ho subito"(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 10:39:00 GMT)

Temptation Island Vip è un successo : ottimo debutto per Simona Ventura : Temptation Island Vip ascolti: ottima partenza per Simona Ventura “Spia il tuo amore, ma ascolta il tuo cuore”: Temptation Island Vip è partito con grandi colpi di scena. La prima puntata del docu-reality presentato da Simona Ventura ha fatto segnare 3.449.000 telespettatori, pari al 19,85% di share. La conduttrice si è confermata, ancora una volta, una grande professionista del piccolo schermo di cui sentiva la mancanza. Dopo ...

TEMPTATION ISLAND VIP 2018/ Pagelle prima puntata : Simona Ventura conquista tutti : TEMPTATION ISLAND Vip 2018, prima puntata 18 settembre: Valeria Marini fa colpo su Ivan Gonzalez e dimentica Patrick Baldassari, mentre Giordano Mazzocchi non può fare a meno di... In attesa dei risultati dell’auditel, Simona Ventura porta a casa la prima vittoria incassando i complimenti del pubblico. La conduttrice di TEMPTATION ISLAND Vip è riuscita a raccontare con trasporto le emozioni delle coppie che hanno scelto di mettersi alla ...

Temptation Island Vip - Simona Ventura ancora promossa : storia di una donna che non smette mai di sorprendere! : Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Temptation Island Vip. Il programma conferma il grande successo ottenuto in estate, regalando colpi di scena già dalla prima puntata. Fabio Esposito e la compagna Marcella lasciano anzitempo il programma, Nicoletta Larini chiede il confronto anticipato con Stefano Bettarini. Simona Ventura super promossa: la conduttrice anche questa volta non ha sbagliato. Temptation Island Vip, Simona Ventura ...

Temptation Island Vip è il Valeria Marini Show : dalla scena del bagno alla rivincita di Simona Ventura : L'attesa per i fan è finita e dopo uno slittamento di quasi un mese, finalmente ieri gli amanti del trash hanno avuto modo di vedere Temptation Island Vip. La conduzione di Simona Ventura è stata spesso paragonata a quella di Filippo Bisciglia, unico re di questo programma, e solo in molti che hanno sentito la mancanza del giovane gieffino e che non hanno apprezzato la gestualità della neo conduttrice. L'unica nota positiva è il fatto che tra ...

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini/ Simona Ventura ammonisce l'ex : "Non sei facile" (Temptation Island Vip) : Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, la conduttrice Simona Ventura sarà di fronte all'ex marito e vedremo se questo sarà un problema o meno. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 00:50:00 GMT)

Simona Ventura consola Nicoletta Larini delusa da Stefano Bettarini : Nicoletta Larini piange per Bettarini: le parole di Simona Ventura E’ quasi mezzanotte quando arriva a Temptation Island Vip il momento per Nicoletta Larini di vedere attraverso il tablet come si è comportato il suo fidanzato Stefano Bettarini. L’ex marito di Simona Ventura, come annunciato dalla stessa conduttrice, sembrerebbe essersi subito ambientato nel villaggio, tanto da aver legato con numerose tentatrici, in particolare con ...

STEFANO BETTARINI E NICOLETTA LARINI/ Lei in crisi - Simona Ventura : "So lui com'è" (Temptation Island Vip) : STEFANO BETTARINI e NICOLETTA LARINI, la conduttrice Simona Ventura sarà di fronte all'ex marito e vedremo se questo sarà un problema o meno. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 00:04:00 GMT)

Temptation Island Vip – Prima puntata del 18 settembre 2018 – Simona Ventura accoglie le coppie di famosi - tra cui l’ex marito e la sua giovane fidanzata. : Ad un mese e mezzo dal termine della quinta serie della versione tradizionale, finalmente l’attesa è finita e questa sera su Canale5 debutta la Prima edizione di Temptation Island Vip. Novità alla conduzione: Filippo Bisciglia, saldo al timone della versione classica, lascia il posto a quella vip nelle mani di una carichissima Simona Ventura, che […] L'articolo Temptation Island Vip – Prima puntata del 18 settembre 2018 – Simona ...