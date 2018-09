MotoGP | GP Aragon 2018 | orari e come vedere la gara in tv

MotoGP - GP Aragon. Dovizioso : 'Quest'anno lottiamo per vittoria'. Lorenzo : 'Ancora più voglia di far bene' : Ducati arriva ad Aragon reduce da tre vittorie consecutive e con Andrea Dovizioso che, dopo l'ultimo successo a Misano, è secondo in classifica mondiale con 67 punti di distacco da Marquez. La ...

MotoGP GP Aragon - freni sotto stress al Motorland : Il motomondiale sbarca ad Aragon, terzo appuntamento in Spagna dopo Jerez e Barcellona e prima della tappa finale di Valencia. La pista, dove la MotoGP corre dalo 2010, è "figlia" dell'architetto ...

MotoGP – Dovizioso ottimista per il Gp di Aragon : “mi aspetto di essere veloce - ma attenzione a Jorge e Marc” : GP di Aragón: il Ducati Team arriva al MotorLand dopo le tre vittorie consecutive di Brno, Zeltweg e Misano. Le sensazioni di Andrea Dovizioso alla vigilia della gara spagnola Il Campionato Mondiale MotoGp sta ormai per entrare nella sua fase finale, con le ultime sei gare che si svolgono in meno di due mesi. Domani inizia il weekend del Gp di Aragon, col giovedì dedicato alla stampa che anticipa la prima giornata di prove libere. Il ...

MotoGP - Rossi cerca il riscatto 'Ad Aragon vogliamo salire sul podio' : ALCANIZ, Spagna, - La MotoGp sbarca in Spagna e Valentino Rossi, a secco di vittorie da oltre un anno , ultimo successo il Gp d'Olanda del 25 giugno 2017 , spera di voltare pagina dopo le ultime ...

MotoGP GP Aragon. Rossi e Vinales vogliono il podio - la Yamaha confida nei test al Motorland : Il 9 volte campione del mondo al Motorland è già salito tre volte sul podio nel 2013, 2015 e 2016 e spera di poter trarre vantaggio dai test pre-GP fatti dal team Yamaha per ripetersi: "Ci aspetta un ...

MotoGP – Vinales a caccia del podio ad Aragon : “ottimista dopo i test di qualche settimana fa” : Atmosfera ottimista in casa Yamaha: le sensazioni di Maverick Vinales alla vigilia del Gp di Aragon Il 14° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp è alle porte: domenica si correrà il Gp di Aragon, ma i piloti saranno protagonisti a partire da domani, con l’incontro con la stampa, e da venerdì invece scenderanno in pista per le prime prove libere. AFP/LaPresse Aria positiva e fiduciosa in casa Yamaha: Vinales correrà davanti al ...

MotoGP - GP Aragon. Ducati vuole rovinare la festa a casa Marquez : Per completare la festa il campione del mondo dovrà però guardarsi le spalle da Lorenzo, mattatore nel 2014 e 2015. Il maiorchino è pronto a guastare i propositi di vittoria, sarebbe la quarta in ...

MotoGP – Valentino Rossi motivato nonostante tutto : “Aragon? Ecco le mie sensazioni” : Le parole di Valentino Rossi alla vigilia del Gp di Aragon: il Dottore non perde fiducia ed ottimismo E’ tutto pronto per il 14° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. I campioni delle 2 ruote, dopo una settimana di pausa a seguito del Gp di San Marino, si spostano in Spagna, per il Gp di Aragon. Dopo una gara deludente davanti al pubblico italiano, la Yamaha cercherà ancora una volta di ottenere quei risultati positivi che ...

MotoGP Ducati - Dovizioso : «Ad Aragon temo Marquez - ma attenzione a Lorenzo» : ROMA - Andrea Dovizioso sa bene che la trasferta di Aragon sarà particolarmente dura per lui e ancor più difficile sarà recuperare altri punti a Marc Marquez che su questa pista è sempre stato ...

MotoGP - GP Aragon. Aprilia - si lavora anche in vista della prossima stagione : L'Aprilia arriva ad Aragon con l'obiettivo di continuare lo sviluppo della RS-GP, fondamentale per cercare di aumentare la competitività in un campionato durissimo. I benefici delle concessioni ...

MotoGP GP Aragon. Marquez : "Dobbiamo trovare qualcosa che ci permette di lottare con la Ducati" : L'appuntamento di Aragon è il 14esimo del mondiale 2018 e si tratta di uno dei cinque circuiti attualmente sul calendario dove si gira in senso antiorario. Marquez qui arriva da favorito, forte di ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : Ducati all'attacco sulla pista di Marquez : Dicono che le piste sinistrorse, intese come senso di marcia, siano le preferite di Marquez. Quella di Aragon è tra queste e lo spagnolo, infatti, c'ha vinto 4 volte. Ecco perché la sfida Ducati al ...

MotoGP – Marquez ad Aragon tra eccitazione e consapevolezze : “Ducati veloci - ma qui mi hanno dedicato una curva” : Marc Marquez pronto per il Gp di Aragon: le sensazioni del pilota Honda alla vigilia dell’appuntamento di casa Marc Marquez carico e motivato in vista dell’appuntamento di casa. La MotoGp si sposta da Misano ad Aragon, per la 14ª gara della stagione 2018. Lo spagnolo della Honda è leader della classifica piloti con un buon vantaggio sul secondo classificato, Andrea Dovizioso. Marquez però non si monta la testa e rimane ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : la crisi della Yamaha e i dubbi di Valentino Rossi. Altri due anni di contratto : il Dottore resterà senza poter vincere? : La Yamaha non vince un Gran Premio in MotoGP da esattamente 23 gare. L’ultimo rappresentante della scuderia di Iwata a salire sul gradino più alto del podio di una gara fu Valentino Rossi, ad Assen, più precisamente 450 giorni fa. Una vera e propria eternità. Un digiuno simile non si vedeva dal lontano 2002-2003 quando Carlos Checa e Marco Melandri (ed in precedenza Max Biaggi) rimasero a bocca asciutta per 18 volte consecutive. Niente a ...