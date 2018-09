VIDEO Stella Rossa-Napoli 0-0 | Highlights Champions League | la sintesi e le azioni

oasport

: Ti avevo promesso di farti ascoltare presto le nuove canzoni, ma non ho fatto in tempo. Da ieri sei un stella. Ti… - AntonioMaggios : Ti avevo promesso di farti ascoltare presto le nuove canzoni, ma non ho fatto in tempo. Da ieri sei un stella. Ti… - WeAreTennisITA : La nascita di una stella!? #USOpen #OsakaVsWilliams (via: @usopen) - Vivo_Azzurro : ?? @fabiocannavaro, il #Capitano della 4ª stella - #FIGC120 ?? Buon compleanno #Cannavaro! ???? 136 presenze in… -

(Di martedì 18 settembre 2018) Ilsbatte sul muro delladi Belgrado nella prima partita della fase a gironi della2018-2019. Di seguito glidella sfida. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Gianfranco Carozza roberto.santangelo@oasport.it