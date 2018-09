Pensioni - Quota 100 a 62 anni : quanto costerà? La risposta di Durigon : Quota 100 rimane, al momento, uno degli argomenti più discussi riguardanti il tema Pensioni in Italia. Tale procedura, come molti sapranno, prevede un abbassamento dei requisiti di pensionamento. Questo progetto, come riporta Il Sole 24 ore, potrebbe dare avvio ad eventuali finanziamenti aziendali per l’uscita anticipata di un nutrito numero di lavoratori. Tuttavia, oggi vogliamo concentrarci su altri fatti legati a Quota 100, quella del ...

Pensioni : i costi della quota cento annunciata da Salvini - novità in arrivo per i privati : Il governo continua a studiare le ipotesi di riforma delle Pensioni in vista della legge di Bilancio 2019. Come annunciato dal vicepremier leghista Matteo Salvini nei giorni scorsi a Porta a Porta, nella manovra dovrebbe trovare spazio la soluzione quota 100 a partire da 62 anni: lo ha confermato ieri ad Agora' su Rai Tre il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali Claudio Durigon impegnato in questi giorni nel dossier sulla ...

Pensioni : Quota 100 - l'esecutivo lavora sui fondi di solidarietà : Si lavora ancora sul delicato tema delle Pensioni ed in particolare si discute sulla famigerata uscita anticipata con il meccanismo delle quote. Come ipotizzato dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini, infatti, per accedere al meccanismo della Quota 100 il lavoratore dovrà essere in possesso di almeno 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi. Con la proposta avanzata dal vicepremier della Lega, verrebbe ...

Pensioni : la via è quota 100 come la vuole Salvini - ma con sconti per precoci e donne : Oggi si comincia a fare sul serio per quanto riguarda la legge di Stabilita'. Partono i lavori con un primo incontro tra Lega e Movimento 5 Stelle sulla manovra finanziaria che dovrebbe portare novita' previdenziali molto importanti. quota 100 è la misura più discussa e che, probabilmente, entrera' nel nostro ordinamento con la manovra di Bilancio. Ma non c’è solo la quota 100 sul tavolo della discussione, perché ci sono novita' per precoci, ...

Pensioni minime - Quota 100 e pace fiscale : vertice di Governo 'teso' sul nodo coperture : Le ultime notizie sulla riforma Pensioni ad oggi, martedì 18 settembre, parlano del vertice di oltre tre ore che si è tenuto ieri sera, alla presenza del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, del Ministro dell’Economia, Giovanni Tria insieme ai vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, oltre al titolare del dicastero degli Affari europei, Paolo Savona. Come riportato da 'Il Sole 24 Ore', si è trattato di un vertice dove non sono mancate le ...

Pensioni : circa 660 mila i potenziali beneficiari della Quota 100 : Il meccanismo di Quota 100 ancora al centro delle discussioni. La misura ipotizzata dal vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, infatti, potrebbe salire sul treno della Legge di Stabilita' 2019 [VIDEO]che entrera' in vigore a partire dal prossimo primo gennaio anche se ancora si discute sui costi da sostenere e sui vincoli che potrebbero accompagnare la misura al fine di limitare la platea dei potenziali beneficiari. Quota 100 forse per ...

Pensioni - quota 100 : 5 lavoratori per ogni nuova anzianità : In attesa della manovra la spesa prevedenziale continua ad aumentare: tra il 2018 e il 2021, a normativa invariata, il solo adeguamento degli assegni all’inflazione e le nuove decorrenze faranno salire il costo di 22 miliardi ...

Pensioni - con quota 100 e 62 anni si rischia fuga di statali : potrebbero uscire in 300mila : Con la quota 100 tra età e contributi con una soglia minima a 62 anni per l'accesso alla pensione l'anno prossimo potrebbero uscire dal lavoro tra i 300.000 e i 400.000 travet invece dei 150.000 ...