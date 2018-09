Salvini | Io razzista? Pif ipocrita e amico del Pd

Pif ad HuffPost : "La legalità razzista di Salvini è fuffa. Oggi rivaluto Alfano - in confronto era Churchill" : Pif ha un messaggio per il ministro dell'Interno Matteo Salvini e glielo recapita tramite HuffPost. "Io non voglio un ministro dell'Interno che dica: 'abbiamo abbattuto una casa abusiva dei sinti'. Io voglio un ministro che dica: 'abbiamo abbattuto una casa abusiva, punto!". Perché, argomenta il conduttore e attore siciliano, "nel momento in cui fai una differenza di razze, sei un razzista". Per questo chiede a Salvini di occuparsi dei ...

"Lega razzista" - Cecile Kyenge a processo per diffamazione: "Lega razzista", Cecile Kyenge a processo per diffamazione. Ultime notizie, Salvini si costituisce parte civile contro l'europarlamentare del Pd

Cècile Kyenge accusata di diffamazione per aver definito la Lega “razzista”. Salvini si costituisce parte civile : L’europarlamentare del Pd Cecile Kyenge va a giudizio davanti al tribunale di Piacenza per diffamazione, dopo una querela presentata dal segretario della Lega, e attuale vicepremier, Matteo Salvini. La Kyenge accusò, durante una festa dell’Unità a Parma, la Lega di essere razzista. In tribunale a Piacenza si è aperto il processo con la prima udienza. “La Lega è razzista? Giudicate voi” ha scritto sui social l’ex ministro, ora ...

'La Lega è razzista' - Cecile Kyenge a processo. Matteo Salvini la sfida in Tribunale : Il processo contro Cècile Kyenge continua. L'ex ministro dell'Integrazione del Pd era stata querelata per aver definito 'razzista' la Lega durante un comizio dell'8 agosto 2014 a Fontevivo , Parma, e ...

Salvini sulla copertina del Time: Salvini in copertina sul Time "Nuovo volto dell'Europa". "Lo zar che punta a disfare l'Unione Europea". Prima pagina per il vice presidente del consiglio

Salvini : sono sereno - nè sequestratore - né delinquente - nè razzista : Roma, 7 set., askanews, - 'sono in ufficio come tanti altri ma io ho un'esperienza particolare che non ho mai vissuto in precedenza. La apriamo insieme? Siccome è da venti giorni che leggo che sono un ...

Civati : «Salvini è un razzista ma quell'orrore in Libia lo ha creato Minniti» : È dovere della politica liberare questi uomini detenuti illegalmente da uno stato di schiavitù degradante e intollerabile. Si parla di questi campi di concentramento sin dai tempi degli accordi tra ...

ORBAN - "Salvini MIO EROE - INSIEME FERMIAMO I MIGRANTI": Salvini-ORBAN, incontro a Milano: Ultime notizie, vertice in prefettura. M5s si smarca, Sinistra in piazza per protestare. Verso internazionale sovranista per "superare" l'Europa?

Caso Diciotti - Micciché (FI) contro Salvini : “Non sei razzista - sei str…” : Gianfranco Micciché, presidente dell'Ars, attacca duramente il ministro degli Interni Salvini: "Ti auguro di riuscire a provare vergogna. Non so come tu riesca a dormire al pensiero di quanta sofferenza si stia procurando nel tuo nome. Salvini, fattene una ragione, non sei razzista: sei solo stro...".Continua a leggere

Miccichè a Salvini : "Non sei razzista - solo str..." : "Salvini, fattene una ragione, non sei razzista: sei solo str... ". Così il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè , via social, si rivolge direttamente al capo del Viminale ...

Miccichè contro Salvini : "Non sei razzista - sei solo stronzo" : Il presidente dell'Ars ed esponente di Forza Italia attacca il ministro sul caso dei migranti bloccati

“Non sei razzista - sei sadico e disumano”. Caso Diciotti - per Salvini arriva la bordata da Forza Italia : Continua a tenere banco il Caso Diciotti. Ieri dalla nave sono scesi 27 ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni, tutti eritrei ad eccezione di una ragazzina proveniente dalla Somalia. “Uno di loro – racconta Giovanna Di Benedetto, portavoce di Save The Children – presentava ferite di arma da fuoco. Ci hanno raccontato di essere rimasti rinchiusi per otto mesi al buio dentro una stanza o un container, questo ancora non è ...

Diciotti - Miccichè contro Salvini : "Non sei razzista - sei solo stronzo" : Durissime e clamorose parole del presidente dell'Ars e commissario siciliano di Forza Italia, che su Facebook insulta il leader leghista. Ora l'alleanza tra Lega e Forza Italia traballa pericolosamente Segui su affaritaliani.it

Salvini a Pontida - una ragazza gli urla fascista e razzista : lui le offre una birra : Matteo Salvini è stato oggetto di una piccola contestazione durante il comizio che ha tenuto ieri sera a Pontida , Bergamo, quando una ragazza gli ha dato del fascista e razzista. 'Manca solo nazista' ...