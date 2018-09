‘Italia | come stai?’ | canottaggio | che squadra verso Tokyo! Conferma dalla ritmica

oasport

(Di lunedì 17 settembre 2018) Si è conclusa ieri una settimana molto intensa per l’Italia, con i Mondiali di diverse discipline che hanno fornito riscontri altalenanti in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le notizie migliori sono giunte indubbiamente dal. Se guardiamo il medagliere generale, il Bel Paese ha conquistato il primato per il secondo anno di fila. Si tratta tuttavia di un successo platonico, perché due dei tre ori conquistati sono maturati in specialità non olimpiche e con pochi partecipanti al via (appena due nel 2 senza pl femminile delle sorelle Lo Bue). Molto più interessante il dato del medagliere che tiene conto delle sole gare a cinque cerchi: qui l’Italia è quarta con un oro e due argenti. Il fiore all’occhiello è rappresentato dall’imbattibile 4 di coppia composto da Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili. Un equipaggio formatosi ...