Allerta Meteo Toscana | criticità “gialla” per forti temporali in arrivo

Allerta Meteo Estofex - rischio di nubifragi e grandine di grandi dimensioni su Centro-Nord e Sardegna : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia un’Allerta Meteo di livello 1 per parti della Sardegna, della Corsica e dell’Italia centro-settentrionale, principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni. L’Allerta è valida fino alle 8 di domani, 18 settembre. Un modello di flusso zonale sull’Europa settentrionale si trasforma in uno più amplificato con l’avvicinamento di una profonda depressione sull’Atlantico ...

Allerta Meteo - Calabria ad alto rischio : “macchina dell’emergenza in tilt - sistema dei dati meteo Arpacal offline” : “In tilt la macchina dell’emergenza. L’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria ha inoltrato una comunicazione urgente inerente il sistema di Allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico in Calabria comunicando che ‘a partire dalle prime ore di oggi, 16 settembre 2018, il C.E.D e, di conseguenza, la Sala operativa di questo Centro non riescono a ricevere i dati relativi ...

Allerta Meteo Firenze - criticità “gialla” per Lunedì 17 Settembre : Codice giallo per temporali, anche di forte intensita’, e per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle), dalle ore 10.00 alla mezzanotte di domani, lunedi’ 17 Settembre. Secondo una nota del Comune di Firenze, che rilancia una segnalazione del Centro funzionale regionale, la criticita’ potrebbe riguardare sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in ...

Allerta Meteo della Protezione Civile : addio estate - arriva il maltempo in varie Regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – L’intrusione di correnti d’aria più fredda in quota sul settore nord-occidentale determinerà, nel corso delle prossime ore, condizioni di moderata instabilità con piogge e temporali, anche di forte intensità, su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei ...

Allerta Meteo Campania : maltempo su Volturno - Matese - Alta Irpinia - Sannio : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta meteo valevole a partire dalle ore 14 di oggi su alcune zone del territorio. “La criticita’ idrogeologica connessa a piogge e temporali e’ Gialla su Volturno, Matese, Alta Irpinia e Sannio, indicate come zone di Allerta 2 e 4. Si prevedono locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale” si sottolinea nella nota della Protezione ...

Allerta Meteo - Europa nel caos per l’arrivo dell’Uragano Helene : weekend da incubo alle Azzorre - poi colpirà Irlanda e Scozia scatenando un’incredibile ondata di caldo record in tutto il Continente : allerta Meteo Europa – L’ormai ex “Uragano” Helene, sotto forma di “Tempesta Tropicale“, continua a muoversi nell’oceano Atlantico verso l’Europa: tra poche ore arriverà sulle isole Azzorre dove si abbatterà con particolare violenza, provocando pesanti conseguenze. Gli ultimi rilevamenti, alle ore 11:00 di stamattina, evidenziano un vortice ciclonico profondo 988hPa con venti venti a 113km/h: ...

Allerta Meteo Europa : Uragano Helene rischia di devastare le Azzorre nel weekend - poi si abbatterà sul Regno Unito : Mentre l’Uragano Florence si sta abbattendo con violenza inaudita sulla costa orientale degli Stati Uniti d’America e il Super tifone Mangkhut è ormai in procinto di scagliarsi sulle Filippine, nell’oceano Atlantico non bisogna sottovalutare un’altra tempesta tropicale di cui su MeteoWeb parliamo da giorni: “Helene” non è più classificato come “Uragano”, ma rimane una “Tropical Storm” ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani criticità “gialla” per temporali : “Nelle prime ore del mattino di Sabato 15 Settembre 2018 si prevede attività temporalesca anche di tipo organizzato sulle aree di pianura prossime al corso del Po, in propagazione al settore costiero. Sul resto della regione sono previsti locali rovesci o temporali sparsi di minore intensità. I fenomeni risulteranno complessivamente in attenuazione a partire dalle ore pomeridiane“: la protezione civile regionale ...

Allerta Meteo estofex : emanato livello 1 per possibili alluvioni lampo : Allerta meteo estofex - Il centro meteorologico europeo estofex, ha emanato un bollettino di Allerta meteorologica (livello 1 su massimo di tre) per la giornata di oggi Venerdì 14 Settembre...

Meteo - piogge e temporali : Allerta gialla Protezione Civile : Il Dipartimento della Protezione Civile annuncia per domani, 14 settembre, in buona parte della Sicilia un'allerta Meteo gialla. Ecco dove.

Allerta Meteo Europa - cresce la preoccupazione per l’Uragano “Helene” : gli ultimi aggiornamenti : Si sta tanto parlando dell’Uragano Helene, in questi ultimi giorni, uno dei due cicloni tropicali che stanno spazzando le latitudini tropicali e subtropicali atlantiche. L’altro è Florence, più possente e che si sta accostando alla costa orientale statunitense. Ci sono altri due cicloni in Atlantico, Isaac e Joyce, ma decisamente meno potenti, tant’è che il primo si configura come tempesta tropicale, il secondo come tempesta ...

Allerta Meteo Campania : criticità “gialla” per temporali sulla fascia costiera : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’Allerta Meteo “gialla” per temporali che potranno interessare, dalle 22 di oggi, il mare del golfo di Napoli e le isole, la stessa città di Napoli, il litorale vesuviano e la restante fascia costiera regionale, dalla Piana campana, fino alla penisola Sorrentino-Amalfitana, nonché i Monti di Sarno e i Picentini. Dalla serata di oggi e fino alle 10 della mattina di ...

