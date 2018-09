Ponte Morandi | i vigili del fuoco installano i sensori sui monconi del viadotto Le

Crollo Ponte Morandi - i tecnici della Procura : “Negli stralli meno cavi rispetto al progetto” : Gli ingegneri Piergiorgio Malerba e Renato Buratti, consulenti della Procura, hanno prodotto un report dal quale risulterebbe una differenza sostanziale tra i materiali previsti nel progetto iniziale dell'infrastruttura e quelli effettivamente utilizzati in fase costruttiva.Continua a leggere

Crollo Ponte Morandi : consegnata ai pm una lista nera con 60 nomi : La Guardia di Finanza ha consegnato ai pm di Genova una cosiddetta "lista nera" all’interno della quale ci sarebbero 60 nomi che potrebbero essere coinvolti nell’inchiesta sul Crollo del ponte Morandi. Secondo quanto riferiscono diversi organi di stampa, il documento sarebbe stato consegnato dalle Fiamme Gialle nelle ultime ore: ai magistrati spetta adesso il compito di analizzare gli incartamenti e stabilire se aggiungere altri nominativi al ...

Genova - Ponte Morandi : la demolizione del viadotto forse “tra una ventina di giorni” : Se a Genova “il ponte non viene demolito e rifatto in tempi brevi non si salva ne’ la Regione, ne’ il Comune, ne’ il governo“: lo ha dichiarato in un’intervista al Messaggero il sottosegretario leghista e genovese alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, che ha auspicato che la demolizione possa avvenire entro una ventina di giorni. “Si vince o si perde tutti insieme“, “il ponte vale 250 milioni di ...

Ponte Morandi - i vicepremier accusano Conte : 'Decide tutto da solo' : ... il leghista Giancarlo Giorgetti non l'aveva presa bene, e che i più diretti a esprimere il proprio disappunto erano stati il ministro dell'Economia Tria e quello degli Esteri Moavero Milanesi: 'Mica ...

Un piatto di trofie al pesto per gli anziani del Ponte Morandi : l'evento di Occupy Albaro : Saranno presenti all'evento anche importanti persone provenienti dal mondo dello sport come l'ex martellista Silvia Salis, la velina Ludovica Frasca e Luca Bizzarri.

Ponte Morandi - dalla Guardia di finanza ai pm di Genova “una lista con 60 nomi” : Potrebbe salire il numero delle persone iscritte nel registro degli indagati per il crollo del Ponte Morandi, a Genova. Una lista di 60 nomi su cui potrebbero ricadere responsabilità penali per il la tragedia del 14 agosto che ha causato la morte di 43 persone. E’ quanto hanno predisposto gli uomini del primo gruppo della Guardia di finanza, integrando un primo elenco di 25 persone, in una informativa inviata nelle ultime ore ai pm che indagano ...

Ponte Morandi - la guardia di finanza presenta ai pm una black list con 60 nomi : Una 'black list' di 60 nomi su cui potrebbero ricadere responsabilità penali per il crollo del Ponte Morandi che ha causato la morte di 43 persone. È quanto hanno predisposto gli uomini del primo gruppo della guardia di finanza, integrando un primo elenco di 25 persone, in una informativa inviata nelle ultime ore ai pm che indagano sul collasso del viadotto.Ai magistrati spetta ora il compito di un eventuale aggiornamento del ...

Ponte Morandi - Toti : “Non tollereremo ritardi del governo”. Salvini : “Scegliere commissario in accordo con gli enti locali” : Non si placa il botta e risposta a distanza tra il governo e la Regione Liguria sulla ricostruzione del Ponte Morandi. L’ultima mossa la mette a segno Giovanni Toti. Il nuovo affondo del governatore è arrivato su Facebook: “Ora il governo ha fatto un decreto su Genova, ma se i tempi per la ricostruzione del Ponte Morandi non saranno quelli previsti da noi – entro settembre l’inizio della demolizione e entro novembre l’inizio ...

Ponte Morandi : l’Espresso pubblica foto esclusive e accusa Toninelli e Delrio : La nuova inchiesta de l’Espresso, pubblicata online oggi, 14 ottobre, e firmata dal giornalista Fabrizio Gatti, rischia di creare non pochi grattacapi a diversi alti papaveri di Stato, compresi i ministri delle Infrastrutture che si sono succeduti negli ultimi anni. Tra questi, Gatti punta il dito sia contro Graziano Delrio, al timone delle Infrastrutture durante il governo Gentiloni, sia contro l’attuale titolare del dicastero, il pentastellato ...

Genova - crollo Ponte Morandi. Toti : "Non tollereremo ritardi" : "Non tollereremo un'ora di ritardo, per nessuna ragione al mondo", ribadisce. "Ad un mese dal crollo del ponte Morandi abbiamo trovato le case per chi ha dovuto abbandonare la propria. Mercoledì con ...