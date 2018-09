Lussemburgo | Asselborn vs Salvini | “metodi e toni fascisti” Replica | “si prenda i

Matteo Salvini umilia Joan Asselborn : 'Se ti piacciono tanto gli immigrati...'. Lussemburgo asfaltato : 'Se gli piacciono tanto gli immigrati...'. Matteo Salvini si scatena su Facebook dopo l'ennesima, vergognosa provocazione di Joan Asselborn , il ministro del Lussemburgo che venerdì l'aveva interrotto ...

ASSELBORN : “SALVINI - METODI FASCISTI”/ Leader Lega - “che problemi ha? Si prenda migranti in Lussemburgo” : Lussemburgo e caos Ue: ASSELBORN, "Salvini usa toni e METODI fascisti da anni '30". Tema migranti, il Ministro attacca ancora il vicepremier Lega: "video a mia insaputa". La pronta replica(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 13:30:00 GMT)

Lussemburgo - il ministro Asselborn : «Salvini usa toni e metodi fascisti - quel video non andava girato» : Lo scontro dei giorni scorsi a Vienna non è dimenticato, anzi. «Salvini usa metodi e toni dei fascisti degli anni Trenta». Il ministro degli esteri lussemburghese Jean Asselborn va all'attacco in una ...

Asselborn-Salvini - la lite continua. Il ministro del Lussemburgo : 'Usa toni e metodi fascisti' : Lo scontro tra Matteo Salvini e il ministro degli esteri e dell'immigrazione del Lussemburgo Jean Asselborn non accenna a placarsi. Dopo la lite durante la conferenza di Vienna, Asselborn torna ad ...

Lussemburgo - Ministro Asselborn “Salvini usa metodi fascisti anni ’30”/ Migranti - caos Ue “video? Non sapevo” : Lussemburgo e caos Ue: Asselborn, "Salvini usa toni e metodi fascisti da anni '30". Tema Migranti, il Ministro attacca ancora il vicepremier Lega: "video a mia insaputa, fatto apposta"(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 12:52:00 GMT)

Salvini contro Asselborn/ Video - chi è il ministro del Lussemburgo del "merde alors" ossessionato da Orban : Vienna, lite Asselborn-Salvini nella conferenza sui migranti: Video del battibecco, il ministro del Lussemburgo sbotta "mer.. alors". I motivi dello scontro(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 16:21:00 GMT)

Asselborn contro Salvini : 'Tanti di voi in Lussemburgo per avere soldi per i vostri figli' : Paese che vai, nemici che trovi. 'Molto onore' direbbe Matteo Salvini, tanto per ricordare un post social che aveva causato parecchie polemiche tempo addietro. In questo caso il 'nemico' è nuovo, ma fa parte di quell'Unione Europea che il ministro dell'Interno ha gettato da tempo nel calderone dei 'problemi per gli italiani'. Dunque anche la Conferenza sulle migrazioni che si tiene a Vienna diventa oggetto di scontro e non potrebbe essere ...

Asselborn vs Salvini - scontro sui migranti a Vienna/ Video - "Ministro del Lussemburgo è stato volgare" : Vienna, lite Asselborn-Salvini nella conferenza sui migranti: Video del battibecco, il Ministro del Lussemburgo sbotta "mer.. alors". I motivi dello scontro(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 00:18:00 GMT)

Scontro Salvini-Asselborn su migranti : "mer..."/ Video - Maroni contro il ministro del Lussemburgo : Vienna, lite Asselborn-Salvini nella conferenza sui migranti: Video del battibecco, il ministro del Lussemburgo sbotta "mer.. alors". I motivi dello Scontro(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:19:00 GMT)

Salvini provoca il Lussemburgo sui migranti : 'Hanno bisogno di schiavi a basso costo' - Ira con parolaccia del ministro Asselborn : Gli ho risposto che io invece lavoro perché i ragazzi italiani , ed Europei, tornino a mettere al mondo dei figli perché non voglio nuovi schiavi. Guardate la sua reazione, non l'ha presa bene. Ha ...

Asselborn - chi è il ministro degli Esteri del Lussemburgo che ha litigato con Salvini : fu il primo a criticare l’Ungheria di Orban : Nessuno in Europa è in carica da più tempo come ministro degli Esteri. Jean Asselborn, protagonista della lite con Matteo Salvini sui migranti, è il titolare degli Esteri del Lussemburgo dal 2004. E, nel 2016, prima dell’eurodeputata Judith Sargentini, fu lui ad invocare la sospensione o, addirittura, l’espulsione dell’Ungheria dall’Unione europea a causa del suo trattamento verso i richiedenti asilo. Membro del Partito socialista dei ...

Asselborn attacca Salvini : 'In Lussemburgo venivate a lavorare voi italiani' - il video : Matteo Salvini e la sua politica sull'immigrazione fanno discutere. In Italia, così come in Europa. Più volte è accaduto che qualcuno abbia fatto leva sul fatto che l'Italia è stato anche un paese di migranti, ma fino ad ora mai nessuno fuori dai confini lo aveva fatto presente in maniera così dura. E' toccato al Ministro degli esteri del Lussemburgo Jean Asselborn che, durante l'intervento del rappresentante italiano a Vienna, non ha esitato ad ...

Ecco chi è Asselborn - ministro del Lussemburgo che ha attaccato Salvini : Forte della sua lunga storia politica, prima come amministratore locale e poi come vicepremier e ministro, nel pieno dell'emergenza migranti, il ministro aveva condannato la decisione di Budapest di ...

Lite Asselborn-Salvini a Vienna sui migranti/ Video battibecco - ministro Lussemburgo sbotta : “mer..” : Vienna, Lite Asselborn-Salvini nella conferenza sui migranti: Video del battibecco, il ministro del Lussemburgo sbotta "mer.. alors". I motivi dello scontro(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 14:01:00 GMT)