Barbara d' Urso | la voce piccantissima | l' uomo con cui ha passato le vacanze Guarda

Barbara D’Urso scende in politica. Le sue ultime dichiarazioni : “Io in politica? Perché no” : Barbara D’Urso pronta a scendere in campo! Non in uno da gioco o in quello televisivo – come di consuetudine – ma in quello un po’ più complesso della politica. Cosa bolle in pentola? Vediamo di scoprire cosa ha in mente Queen of Caffeucci, che domenica 16 settembre aprirà le danze del suo contenitore televisivo Domenica Live, scontrandosi con un’amica storica, Mara Venier, a cui per altro ha fatto via social il suo in bocca al ...