Migranti | pressing di Salvini sulla Tunisia | “Rimpatri più rapidi | rivedere l’accordo”  

Altolà su Migranti e grandi opere Pressing Dibba-Grillo su Salvini : Si colgono segnali politici nelle due uscite quasi contemporanee di Alessandro Di Battista e di Grillo. Il primo ha esternato da un’amaca arcobaleno dal paradiso di Porto Escondido, in Messico, dove è misteriosamente scomparso dopo non Segui su affaritaliani.it

Altolà su Migranti e grandi opere Pressing Dibba-Grillo su Salvini : Si colgono segnali politici nelle due uscite quasi contemporanee di Alessandro Di Battista e di Grillo. Il primo ha esternato da un’amaca arcobaleno dal paradiso di Porto Escondido, in Messico, dove è misteriosamente scomparso dopo non Segui su affaritaliani.it

Trapani - ok allo sbarco dei 67 Migranti dalla nave Diciotti dopo il “pressing” del Colle : Trapani, ok allo sbarco dei 67 migranti dalla nave Diciotti dopo il “pressing” del Colle Trapani, ok allo sbarco dei 67 migranti dalla nave Diciotti dopo il “pressing” del Colle Continua a leggere L'articolo Trapani, ok allo sbarco dei 67 migranti dalla nave Diciotti dopo il “pressing” del Colle proviene da NewsGo.