Terremoto | forte scossa in Indonesia MAPPE e DATI

Forte scossa di Terremoto in Perù : scossa avvertita ad Arequipa - gente in strada : Una Forte scossa di terremoto magnitudo 5.8 è stata localizzata nella provincia meridionale di Arequipa, in Perù: lo ha reso noto l’Istituto geofisico nazionale (IGP). Il sisma è stato rilevato alle 06:20 ora locale, con un epicentro ad otto chilometri da Yura, ed ipocentro a 122 km di profondità. La scossa è stata nettamente avvertita ad Arequipa, dove la popolazione si è riversata nelle strade. Al momento non si segnalano vittime o danni ...

Forte scossa di Terremoto in Nicaragua : tanta paura - gente in strada : Un terremoto magnitudo 5.3 è stato registrato dall’Istituto geofisico statunitense USGS in Nicaragua occidentale, alle 06:29 UTC: ha creato panico nella popolazione, ma nessun danno (grave) a persone o cose. I media locali hanno riferito che la scossa è stata nettamente avvertita nei dipartimenti di Chinandega, Leon, Masaya, Rivas, Granada e Managua, tanto che la popolazione si è riversata in strada. Secondo l’Istituto nicaraguense ...

Forte scossa di Terremoto fa tremare la Turchia - avvertita anche a Cipro - oggi 12 Settembre 2018 : Una Forte scossa di terremoto si è verificata oggi alle ore 8:21 nel Mediterraneo Orientale, nei pressi della Turchia. Il sisma, magnitudo 5.2 secondo le rilevazioni dell'EMSC, è stato...

Forte scossa di Terremoto tra Turchia e Cipro : ecco DATI e MAPPE : 1/4 ...

Forte Terremoto nel Pacifico - a largo della Nuova Zelanda - dati USGS : Nuova Forte scossa di terremoto nel Pacifico, questa volta a largo della Nuova Zelanda. Si conferma un periodo di alta attività sismica per il Pacifico, specie il settore sud-occidentale, dove si...

Forte scossa di Terremoto al largo della Nuova Zelanda [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.9 si è verificato al largo della Nuova Zelanda alle 06:19:05 ora italiana (16:19:05 ora locale) ad una profondità di 135 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Forte scossa di terremoto al largo della Nuova Zelanda [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Filippine : forte Terremoto sull'isola di Mindanao - si temono danni : forte scossa di terremoto a largo delle Filippine, epicentro vicino Mindanao. Si temono danni sulle coste. Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 8 settembre 2018, esattamente alle...

Forte Terremoto in Ecuador - trema anche la capitale Quito - dati USGS : Forte terremoto nella notte in Ecuador, epicentro su terraferma ma profondo! Una scossa di terremoto di Forte entità è stata registrata oggi 7 settembre 2018, esattamente alle 04.12 italiane,...

Giappone - forte Terremoto a Hokkaido : almeno 9 morti e 300 feriti : Pochi minuti dopo il terremoto iniziale, una scossa di assestamento di 5.3 ha interessato nuovamente la zona, e decine di altre scosse di assestamento si sono susseguite per tutta la notte fino al ...

Giappone - forte Terremoto sull’isola di Hokkaido : le vittime salgono a 9 - decine di dispersi e milioni di persone senza elettricità : Si aggrava il bilancio (provvisorio) delle vittime del forte terremoto che ha colpito l’isola di Hokkaido, nel nord del Giappone (epicentro a circa 60 km a sudest del capoluogo, Sapporo, a circa 40 k di profondità): 9 le vittime, ben 300 i feriti e almeno 30 dispersi. Per i soccorsi sono stati dispiegati 25 mila soldati, ha assicurato il primo ministro, Shinzo Abe: “Faremo del nostro meglio per salvare vite ...

Terremoto Giappone - forte scossa M 6.7/ Ultime notizie video : 9 morti a Hokkaido - paura per centrale nucleare : Terremoto Giappone, scossa M 6.7 a Sapporo: paura per il nuovo violento sisma ma al momento nessun rischio tsunami né danni a cose o persone segnalati.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 12:59:00 GMT)

Forte scossa di Terremoto in Giappone : allerta per una centrale nucleare : I morti accertati sono 8, ma mancano all'appello oltre 40 persone dopo il terremoto di magnitudo 6,8 che ha colpito l'isola di Hokkaido nel nord del Giappone alle 3.07 di notte ora locale e che è stato seguito da numerose scosse di assestamento anche molto forti. Non è stata dichiarata nessuna allerta tsunami. Il terremoto è stato avvertito anche nella capitale Tokio. ...Continua a leggere

Strade spaccate in due - case inghiottite : forte Terremoto in Giappone | Le foto : Nella notte un sisma di magnitudo 6.7 ha colpito l'isola di Hokkaido, provocando crolli e frane multiple: ci sono morti...

Terremoto : forte scossa oggi in Grecia - ecco DATI e MAPPE : 1/4 ...