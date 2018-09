Semifinali Coppa Davis 2018 | Francia-Spagna e Croazia-Stati Uniti Date | programma e

Tennis – Coppa Davis - il programma del weekend ricco di grandi sfide : in scena le Semifinali World Cup : Questo weekend vedrà contro Francia-Spagna e Croazia-Stati Uniti per le semifinali di Coppa Davis Grande spettacolo nel week-end con le semifinali del World Group della Coppa Davis. A Lille i campioni in carica della Francia ospitano la Spagna, che ha dovuto all’ultimo momento rinunciare al numero uno del mondo Rafael Nadal, infortunatosi in semifinale a Flushing Meadows. A Zagabria invece la Croazia di Marin Cilic chiede strada agli ...

Coppa Davis 2018 - Semifinali Francia-Spagna e Croazia-USA : date - programma - orari e tv : Passate le due settimane degli US Open 2018, è già tempo di pensare alla Coppa Davis, con le semifinali dell’ultima edizione non travolta dalle modifiche volute dal gruppo Kosmos del calciatore Gerard Piqué e avallate dal board dell’ITF in agosto. Le due semifinali metteranno di fronte da una parte Francia e Spagna, che giocheranno allo Stade Pierre Mauroy di Lilla (già sede delle finali 2014 e 2017), dall’altra Croazia e USA, ...

Canoa slalom - Finali Coppa del Mondo La Seu d’Urgell 2018 : quattro azzurri in Semifinali : Dopo i tre ragazzi della canadese del mattino, questo pomeriggio altri quattro azzurri hanno superato le eliminatorie nelle Finali di Coppa del Mondo di Canoa slalom, iniziate oggi a La Seu d’Urgell, in Spagna: sono infatti passati alla semifinale due dei tre ragazzi del kayak e le ragazze della canadese. Nel C1 femminile passa nel corso della prima run Elena Borghi, staccando il 17° crono in 122.21 (2 penalità), mentre Chiara Sabattini, ...

Hockey su pista - Europei 2018 : c’è Andorra tra l’Italia e le Semifinali - vincere per dimenticare la prima sconfitta e puntare alla coppa : dimenticare in fretta la prima sconfitta del torneo e vincere per proiettarsi verso le semifinali con rinnovata fiducia. L’Italia sfiderà Andorra stasera, venerdì 20 luglio, alle ore 17.30 nel match valido per i quarti di finale degli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna (Spagna). Gli azzurri hanno concluso il gruppo B in seconda posizione alle spalle dei padroni di casa spagnoli, che ieri hanno inflitto ai ragazzi guidati dal ct ...