FIFA 19 | svelate le valutazioni dei 10 top player di Ultimate Team

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Attraverso un comunicato stampa ufficiale, EA SPORTS ha svelato solo qualche minuto fa i rating dei dieci migliori giocatori in19, a poco più di due settimane dall'uscita ufficiale del gioco, prevista per il 28 settembre.Le attesissimedei fuoriclasse più quotati nel nuovo capitolo del simulatore calcistico più giocato al mondo saranno fondamentali per vivere tutta l'autenticità dell'esperienza di gioco nella nuova edizione. In vetta alla classifica Cristiano Ronaldo, uomo copertina di19 e grande protagonista di questa stagione della Serie A, e Lionel Messi, entrambi con una valutazione di 94. Li tallona Neymar, asso del Paris Saint-Germain e della Seleção brasiliana con un rating di 92. Seguono con rating di 91 le stelle del Real Madrid Luka Modrić e Sergio Ramos, i belgi di Manchester City e Chelsea De Bruyne e Hazard, l'attaccante blaugrana Luis Suárez e ...