Silvia e Giulia Provvedi | età | altezza | peso e fidanzati Tutto sulle sorelle-cantanti

(Di martedì 11 settembre 2018) Sono diventate famose grazie a X-Factor. All’età di 18 annipartecipano come duo musicale alle audizioni della sesta edizione del talent show presentandosi con il nome Provs Destination. Dopo aver superato le varie fasi iniziali ed eliminatorie della trasmissione, vengono scelte come concorrenti del programma entrando a far parte della categoria “Gruppi Vocali” guidata dal giudice Arisa, la quale cambia il nome del duo in Donatella, in onore di Donatella Rettore, di cui le gemelle sono ammiratrici. Dal 2 febbraio al 23 marzo 2015 partecipano come concorrente unico alla decima edizione del reality show L’isola dei famosi, in onda su Canale 5, programma che vincono con il 68,38% di preferenza al televoto, battendo il modello francese Brice Martinet. In seguito alla vittoria del programma iniziano un tour di DJ set nelle discoteche e ...