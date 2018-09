Chi è davvero Daniel Zhang | l' erede di Jack Ma alla guida di Alibaba

Che cosa risChia (davvero) Matteo Salvini? : La vicenda della Diciotti può avere conseguenze? Il vicepremier ostenta tranquillità: "Aspetto con curiosità le sentenze che...

La Lega risChia davvero di 'non poter più esistere' : Quanto all'economia, la Lega non è del tutto soddisfatta, ma ci si metterà d'accordo in vista della manovra. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ospite della festa ...

La Lega risChia davvero di "non poter più esistere" : Attenzione: la Lega rischia seriamente di chiudere i battenti se la prossima settimana verrà confermata la sentenza sui 49 milioni di fondi da restituire all’erario. Ma stiamo calmi: nessuna ripercussione sul governo, come del resto non c'è stato alcun contraccolpo dopo la vicenda della nave Diciotti e l'indagine a carico del leader e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Giancarlo Giorgetti rassicura e lancia ...

Inga Lindström : Segreti di famiglia - Canale 5/ Chi è davvero Christiane Sadlo? (oggi - 30 agosto 2018) : Inga Lindström: Segreti di famiglia, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 30 agosto 2018. Nel cast: Sina-Valeska Jung e Mike Hoffmann, alla regia Matthias Kiefersauer. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 12:49:00 GMT)

Banche Chiuse e file davanti ai bancomat? Ecco perché potrebbe accadere davvero : Sembra passata un’eternità da maggio 2018: Mattarella dice no a Paolo Savona, Di Maio e Salvini urlano a gran voce di voler mettere in stato d’accusa la massima rappresentanza della Repubblica italiana e il Bel Paese resta senza esecutivo. Poi la svolta: Di Maio ricuce con Mattarella e Savona – con il suo celebre ‘Piano B’ – viene spostato in un’altra casella. “Tutto cambia affinché nulla ...

Kylie Jenner festeggiava il fatto di non essere incinta poChi mesi prima di esserlo davvero : Col senno di poi... The post Kylie Jenner festeggiava il fatto di non essere incinta pochi mesi prima di esserlo davvero appeared first on News Mtv Italia.

John McCain e gli elogi della sinistra - ma Chi era davvero il guerrafondaio Usa? : John McCain, il maverick della politica statunitense, l’eroe della guerra del Vietnam, è morto di cancro al cervello nei giorni scorsi. Tra gli ultimi desideri, quello di non avere il presidente in carica Donald Trump al proprio funerale. Da parte sua il presidente ha stoppato uno statement della Casa Bianca in cui si riprendeva la tematica dell’‘eroe’ per mandare un semplice messaggio di condoglianze alla famiglia su Twitter. Perfino Bernie ...

Quota 100 - Chi favorirebbe davvero la riforma promessa da Lega e M5S? : La modifica della Fornero con Quota 100 favorirebbe senz'altro una categoria specifica, numerosa e molto forte a livello...

Emma Marrone 'lesbica'? Lei risponde così : clamorosa pernacChia - cos'ha in mano. Ma davvero? : Una bella pernacchia alle bellone da social e alle malelingue. Emma Marrone , appena uscita dalla polemica con il settimanale di gossip Io Spio per una copertina dal dubbio gusto , ' Emma Marrone ...

Sulla Diciotti potrebbe essere aperta davvero un'inChiesta per sequestro di persona : L'ipotesi di reato di sequestro di persona piomba sul caso 'Diciotti', la nave della Guardia costiera, approdata al porto di Catania nella tarda serata di lunedì, con a bordo i 177 migranti cui è stato impedito di toccare terra, con l'ok allo sbarco dato infine da Matteo Salvini solo per i 29 minori presenti. A indicarla il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che nel pomeriggio, a sorpresa, con ...

Trump - "piovono guai" da tutte le parti : ora risChia davvero l'impeachment? : Michael Cohen, l'ex avvocato del tycoon, si dichiara colpevole di otto capi d'accusa, tra cui il pagamento durante la...

Esiste davvero un secondo ponte Morandi in Sicilia - ma resterà Chiuso al traffico fino al 2021 : Esiste un altro viadotto Morandi, si trova ad Agrigento in Sicilia. Alcune immagini diffuse in Rete - soprattutto su Facebook - fanno pensare che la tragedia di Genova potrebbe ripetersi, mentre chi di dovere se ne resterebbe con le mani in mano. In realtà le cose non stanno esattamente così, anche se il ponte è davvero in cattive condizioni.Continua a leggere

Le donne gladiatrici esistevano davvero : AChillea e Amazzone - le combattenti più famose dell’antiChità : Si sa ancora poco delle donne che, con coraggio pari a quello maschile, combattevano nelle arene durante i giochi di gladiatori. Giovenale e Svetonio ne parlano indignati, ma in alcuni casi la loro fama è sopravvissuta fino ai giorni nostri: come nel caso di Achillea e Amazzone, le più famose "gladiatrici" dell’antichità.Continua a leggere

Clima - davvero la Terra risChia di diventare una serra? : Ridurre le emissioni di CO2 potrebbe non bastare per evitare che la Terra diventi una vera e propria serra, invivibile per noi esseri umani. A lanciare l’allarme su Pnas è stato un team di ricerca internazionale secondi cui se le temperature globali continueranno ad aumentare fino a raggiungere i 2 gradi (scopo della Cop21) in più dell’epoca pre-industriale, potremmo superare una soglia limite che scatenerebbe un effetto a cascata ...