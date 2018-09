Il concerto di Claudio Baglioni all’Arena di Verona su Rai1 il 15 settembre in diretta

optimaitalia

(Di lunedì 10 settembre 2018) Con lo spot che svela la programmazione dell'evento, diventa ufficiale la messa in onda deldiall'Arena disuil 15, inin prima serata.Il cantautore romano terrà un tris di eventi all'Arena, che apre una lunga stagione di concerti in giro per i palazzetti italiani tra il 2018 e il 2019.Venerdì 14, sabato 15 e domenica 162018, nella cornice dell'anfiteatro scaligero, vanno in scena i tre concerti che prevedono l'innovativo allestimento del palco al centro della location, circondato dal pubblico che avrà così una visione totale, a 360 gradi, dello spettacolo di.Sul palco il cantautore è accompagnato dal suo super-gruppo e da una grande compagnia di performer, in scena per una epocale prima volta musicale, artistica e scenografica allo scopo di celebrare 50 anni di carriera e oltre 60 milioni di copie ...